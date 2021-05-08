شروطه ومزايا فتح حساب في بنك الرياض بالسعودية

شروطه ومزايا فتح حساب في بنك الرياض فتح حساب في بنك الرياض يُعد من أبرز الموضوعات التي تهم عملائه في المملكة العربية السعودية حيث يعتبر بنك الرياض من أهم البنوك التي توجد بالمملكة العربية السعودية والتي تمتلك عدد كبير من العملاء، كما أنه يوفر العديد من الخدمات الإلكترونية المجانية والتي من أهمها إمكانية فتح حساب أون لاين دون الحاجة للتوجه إلى أحد فروع البنك؛ وذلك للتسهيل على العملاء وللحفاظ على وقتهم وجهدهم، يتيح لك الحساب الجاري القدرة على إدارة أموالك ومعاملاتك اليومية بسهولة وأمان.



شروط فتح حساب في بنك الرياض بالسعودية

هناك عدة شروط يجب توافرها في الشخص الراغب في فتح حساب جاري في بنك الرياض والتي من أهمها ما يلي:

أن يقوم العميل بتقديم الهوية الوطنية الخاصة به في حال كان مواطن سعودي. أن يقوم العميل المقيم بتقديم بطاقة الإقامة بشرط أن تكون سارية. أن لا يقل عمر العميل عن 18 عام. يشترط أن يكون لدى العميل حساب في خدمة أبشر وذلك للقيام بتوثيق الحساب من خلال خدمة النفاذ الوطني الموحد. أن يكون العميل مسجل بالفعل في العنوان الوطني.

مزايا فتح حساب بنك الرياض

يرغب العديد من العملاء في فتح حساب جاري ببنك الرياض وذلك للمزايا التي ستكون متوفرة لهم والتي من أهمها ما يلي:

إمكانية فتح حساب جاري وتوثيقه أون لاين دون الحاجة للتوجه لأحد فروع البنك. توفير العديد من الطرق المختلفة التي تمكن العميل من إدارة حساباته. توفير العديد من الخدمات المصرفية الإلكترونية بشكل مجاني. إمكانية الحصول على كشف شهري مدمج لكل الحسابات البنكية التي يمتلكها العميل. إمكانية الحصول على كشف حساب مفصل موضح به كافة العمليات المصرفية التي قمت بها. التمكن من فتح حساب جاري في حال كنت تمتلك حساب طالب والقيام بدمج الحسابين معاً. يتميز الحساب الجاري ببنك الرياض بتوفير التعامل بالريال السعودي والعملات الأجنبية. إمكانية سداد الفواتير والمشتريات عن طريق بطاقة بنك الرياض مدى أو دفتر الشيكات. إمكانية سداد الفواتير إلكترونياً بشكل جزئي أو كلي.

بنك الرياض

بنك الرياض هو أحد أكبر المؤسسات المالية في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط ويقدم مجموعة متكاملة من الخدمات المصرفية والاستثمارية للأفراد والشركات، يحرص البنك على توظيف قاعدته الرأسمالية القوية وخبرته العريقة للقيام بدور ريادي في مجال التمويل بالمملكة، وقد برز البنك كممول رائد ينظم ويشارك في العديد من القروض المشتركة لمختلف القطاعات العاملة في صناعات النفط والبتروكيماويات علاوة على عدد من أبرز مشاريع البنية الأساسية في المملكة، أما على صعيد الخدمات المصرفية للأفراد فيقدم البنك حلولاً مصرفيةً مصممةً لتلبية احتياجاتهم ومتطلبات الشرائح الاقتصادية المختلفة.