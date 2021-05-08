نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اسعار البنزين لشهر مايو 2021 في السعودية بعد تحديث سعر البنزين الجديد من شركة أرامكو في المقال التالي

عمر شويل - جدة اسعار البنزين ، يترقب الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية معرفة اسعار البنزين لشهر مايو 2021 بعد تحديث شركة أرامكو السعودية لأسعار الوقود، حيث من المفترض أن تقوم شركة أرامكو الأمريكية المتخصصة في شؤون النفط بتحديث سعر البنزين في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي ويتم العمل بهذه الأسعار الجديدة في جميع محطات الوقود المتواجدة في المملكة العربية السعودية بداية من صباح اليوم التالي اليوم الحادي عشر من كل شهر ميلادي، واليوم من خلال موقع ثقفني سوف نعرفكم على أسعار البنزين في السعودية 2021 لشهر مايو الجاري، فتابعوني لمعرفة التفاصيل وأخر الأخبار .

اسعار البنزين لشهر مايو 2021

سوف تقوم شركة أرامكو الأمريكية المتخصصة في شؤون النفط بتحديث اسعار البنزين في يوم الاثنين الموافق يوم 10 مايو 2021 ميلاديا ويتم العمل بهذه الأسعار الجديدة بداية من يوم الثلاثاء الموافق 11 مايو 2021 ميلاديا، وتكون اسعار البنزين الجديدة معرضة للارتفاع أو للانخفاض بناءا على كثير من العوامل الاقتصادية، ولكن يوجد توقعات أسعار البنزين في السعودية من بعض الأشخاص اللذين يتوقعون انخفاض اسعار البنزين لشهر مايو 2021 ولكن هذا الخبر غير مؤكد حتي الآن، نحن الآن في أنتظار قيام شركة أرامكو السعودية بتحديث أسعار البنزين اليوم الذي نتمنى أن يكون قد أنخفض بالفعل بناءا على الكثير من التوقعات .

اسعار البنزين لشهر مايو 2021 في السعودية

لم تقم شركة أرامكو السعودية حتي الآن بتحديث اسعار البنزين الجديدة لشهر مايو 2021، والتي سوف يتم الإعلان عنها في يوم الاثنين الموافق 10 مايو 2021 على أن يتم العمل بها في صباح اليوم التالي يوم الثلاثاء الموافق يوم 11 مايو 2021، وهذا هو سعر البنزين اليوم 2021 :

سعر لتر البنزين فئة 91 هو 1.90 ريال سعودي .

سعر لتر بنزين فئة 95 هو 2.04 ريال سعودي .

سعر لتر الكيروسين هو 0.70 ريال سعودي .

سعر لتر الديزل هو 0.52 ريال سعودي .

سعر لتر البترول هو 0.75 ريال سعودي .

وهذه هي كان اسعار البنزين لشهر مايو 2021 في المملكة العربية السعودية، نتمنى أن تتابعونا لمعرفة كل جديد وأخر الأخبار في تحديث تسعيرة البنزين الجديدة الذي سوف تقوم بها شركة أرامكو السعودية .