فتح حساب في الراجحي وشروطه وخطوات التسجيل

فتح حساب في الراجحي وشروطه عن طريق الأنترنت اصبح بسهولة وخطوات بسيطة للتسهيل على عملائه من مقيمين أو سعوديين دون الحاجة للذهاب للفرع كما يمكن عمل ذلك من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالبنك حيث أن بنك الراجحي من اكبر واهم البنوك الإسلامية في المملكة العربية السعودية والعالم كلة وأيضا يساهم في معظم المشاريع الكبيرة والمؤسسات الضخمة في المملكة العربية السعودية ولفتح حساب في بنك الراجحي إلكترونيا مميزات عديدة حيث يمكن فتح الحساب واختيار الفرع الذي نرغب في التعامل معه حيث تنتشر فروع مصرف الراجحي في جميع أرجاء المملكة، وأيضا يوفر لنا كشف حساب كل شهر للعملاء للاطلاع على العمليات المصرفية والحسابات وتنفيذ أي عملية مصرفية من إي مكان بسهولة أيضا وإمكانية سداد الفواتير الحكومية من الكهرباء و الأنترنت وفواتير الجوال وغيرها وأيضا أمكانية سحب آو إيداع من إي ماكينة صرافه كما يمكن أيضا أن يشترك العميل في خدمة مباشر الراجحي ويسهل أيضا الحوالات الدولية حسب الصلاحيات المتاحة.

طريقه فتح حساب في مصرف الراجحي

من خلال الدخول علي صفحه فتح الحساب من خلال موقع البنك الإلكتروني يمكن لكل المقيمين أو السعوديين فتح الحساب باتباع الخطوات التالية

تحيد نوع الهوية واختيار الجنسية .

تسجيل رقم الهاتف والميل الخاص والعنوان وجهه العمل .

تسجيل البيانات الخاصة بالدخل الشهري والحد الأقصى للعمليه الواحدة خلال الشهر .

اختيار اقرب فرع متاح التعامل معه .

تسجيل البيانات الخاصة بالعائلة من أرقام الهاتف أو عناوين سكن بالخارج أو الداخل أو جنسيات اخري .

يتم الضغط علي موافق بعد استكمال البيانات والتأكد من صحتها والمواقفة علي الشروط الخاصة بالخدمة .

تصلك رسالة للتأكيد علي اكتمال الطلب بنجاح يتم زياره الفرع في خلال شهر للتوقيع واستكمال فتح الحساب .

شروط فتح حساب بنك الراجحي