“بدون دفعة أولي” تقسيط جوالات ايفون من موبايلي بدون فوائد الشروط المطلوبة

شروط تقسيط جوالات موبايلي، هذا ما تتزايد عليه عمليات البحث من قبل الكثير من مواطني المملكة العربية السعودية، وذلك بعد ما وفرت من جهتها شركة موبايلي لجميع عملائها تقسيط جوالات موبايلي، ويشمل التقسيط على العديد من أنواع وموديلات الأجهزة الذكي الحديثة وتأتي على رأسهم أجهزة سامسونج والأندرويد والأيفون ومنها IPhone SE 64، IPhone SE 128 GB، IPhone SE 256 GB، iPhone 11 Pro Max 512GB ،iPhone 11 Pro 512GB، iPhone 11 Pro 256GB ،iPhone 11 Pro Max 64 وغيرها الكثير ونحن من خلال هذه المقالة سنتناول سويا شروط تقسيط جولات موبايلي وخطط التقسيط فتابعوا معنا.

تقسيط جوالات موبايلي

وقد وضعت الشركة عدة اختيارات على تقسيط الجوالات من موبايلي، يمكن من خلالها العميل اختيار خطة تتناسب معه للحصول على تقسيط جوالات من شركة موبايلي والتي تأتي على النحو التالي.

الخطة 120 /القسط الشهري 120 ريالا.

الخطة 130/ القسط الشهري 130 ريالا.

الخطة 145 / القسط الشهر 130 ريالا.

الخطة 175/ القسط الشهري 175 ريالا.

الخطة 185/ القسط الشهري 185 ريالا.

الخطة 200/ القسط الشهر 200 ريالا.

الخطة 215/ القسط الشهري 215 ريالا.

الخطة 230/ القسط الشهري 230 ريالا.

الخطة 240/ القسط الشهري 240 ريالا.

الخطة 250/ القسط الشهري 250 ريالا.

شروط تقسيط الجوالات من موبايلي على الايفون

وفيما يخص شروط تقسيط الجولات من شركة موبايلي، قد طرحت الشركة عدة شروط يجب توافرها في الراغبين بالحصول على جوال من موبايلي من العملاء ومن ضمنها.