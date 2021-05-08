نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد إيداع حساب المواطن الدفعة 42 في حسابات المستفيدين في المقال التالي
تم الإعلان عن موعد إيداع حساب المواطن في الدفعة 42 والتي يترقبها الكثير من المستحقين بهذا الشهر، حيث أزداد البحث ويكثر التساؤل عبر صفحات التواصل الاجتماعي عن مواعيد الصرف صرف الدعم الخاصة بحساب مواطن للمستفيدين خاصة مع اقتراب انقضاء شهر رمضان المبارك والدخول في أول أيام عيد الفطر التي من المقرر أن يكون يوم الخميس الموافق ١٣ مايو ٢٠٢١، وتزايد رغبة المستفيدين وحاجاتهم الملحة للنقود من أجل توفير كافة احتياجاتهم الأساسية ولوازم العيد من المخبوزات والعمل والحلويات إلي غير ذلك من الأطعمة والمشروبات المرتبطة بالعيد فضلا عن جلب وشراء الملابس الجديدة للأطفال ظهوره بالمظهر المناسب واللائق أثناء العيد وتوفير بعض الأموال لإعطاء العيدية الأطفال كنوع من إدخال السرور والفرحة والابتهاج على الأطفال في أيام عيد الفطر المبارك، وفي هذا التقرير سنحاول أن نقدم للقراء الأعزاء بعض المعلومات الخاصة بحساب مواطن.
مواعيد إيداع حساب مواطن الدفعة 42
سيتم صرف الدعم الخاصة بحساب مواطن وإيداع تلك الأموال الخاصة بالدعم في الحسابات الشخصية البنكية للمستفيدين بداية من يوم ١٠ مايو الموافق الإثنين، قبل الدخول في أول أيام عيد الفطر المبارك بثلاثة أيام وبذلك تكون هناك فرصة المستفيدين من توفير وجلب كافة حاجاتهم ولوازمهم المرتبطة بالعيد.
شروط استحقاق حساب المواطن
وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمشاركة مع هيئة التضامن الاجتماعي السعودية عدة شروط إذا توافرت في الفرد يمكنه الحصول على الدعم، وتلك الشروط سوف يتم حصرها في التالي:
- أن يكون المستفيد سعودي أصيل.
- أن يكون المستفيد مقيم داخل المملكة بشكل دائم ومستمر.
- ألا يكون من أصحاب العقارات والأراضي أو الإمام.
- ألا يكون لدى المستفيد أي سجلات تجارية.
- أن يكون راتبة السنوي لا يتعدى ٢٠ ألف دولار أمريكي.
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