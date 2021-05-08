أسعار البنزين الجديدة في السعودية بعد إعلان أرامكو عن أسعار شهر مايو

تسائل الملايين من المواطنين السعوديين عن أسعار البنزين الجديدة في السعودية خلال شهر مايو الجاري ٢٠٢١ حيث أعلنت شركة أرامكو السعودية عن الأسعار الجديدة للوقود والتي يتم العمل بها خلال الشهر الحالي، ومن الجدير ذكره أنه يتم الإعلان عن أسعار البنزين بصفة شهرية، وتضع الشركة العديد من الضوابط والعقوبات لكافة محطات الغاز والبنزين حتى يلتزم الجديد بالأسعار التي تحددها الشركة في كافة أنحاء المملكة، وتعرض الشركة الأسعار الجديدة يوم ١٠ من كل شهر ميلادي إذا لن يتم حتى الآن إعلان الأسعار الجديدة لشهر مايو وتلك أسعار شهر أبريل مستمرة إلى حين الإعلان عن الأسعار الجديدة الخاصة بالشهر الجاري.

أسعار البنزين الجديدة في السعودية

ونترقب مع جميع المواطنين في المملكة العربية السعودية الإعلان عن الأسعار الجديدة للبنزين والتي تحددها شركة أرامكو بشكل شهرى، وذلك حيث أن الوقود يعتبر من أهم السلع التي يتساءل عنها الجميع، ويريد الجميع معرفة الأسعار من حيث كانت في زيادة أو نقصان، والتعاون الحكومة السعودية بالمملكة مع الشركة العالمية أرامكو، ومن الجدير ذكره أن الأسعار المتداولة في سوق البنزين الحالية هز أسعار شعر أبريل المنقضي، ويتم الإعلان عن الأسعار الجديدة بداية من يوم العاشر من الشهر الميلادي، وفقا للتحديثات الجديدة.

تحديث أسعار البنزين في السعودية

وتقوم شركة أرامكو بالإعلان عن أخر التحديثات عن الأسعار الجديدة والتي تتغير وفقا للتغيرات التي يشهدها سوق النفط العالمي، وكانت الأشهر القليلة الماضية قد شهدت ارتفاع بالأسعار، وإليكم الآن القائمة التي تحتوي على كافة أسعار البنزين خلال شهر أبريل الماضي: