نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر PDF الدليل الإجرائي قرار توطين المدارس الاهلية والوظائف السعودية “موعد التطبيق” في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم رابط الدليل الإجرائي وتفاصيل قرار توطين المدارس الاهلية بالمملكة العربية السعودية وما هي تفاصيل توطين الوظائف في السعودية 1442، فقد أعلنت وزارة الموارد البشرية بالفعل عن إصدار قرار جديد خاص بالوظائف التعليمية والمنشآت الاهلية التعليمية والدولية لكلا الجنسين، والجدير بالذكر أن قرار توطين الوظائف التعليمية يوفر أكثر من 28 الف فرصة عمل للراغبين في العمل في القطاع التعليمي السعودي، تابعونا للمزيد من التفاصيل حول توطين الوظائف في السعودية جدارة hrsd.gov.sa الجديد.

قرار توطين المدارس الاهلية

توطين الوظائف التعليمية

والجدير بالذكر أن بعد الإعلان عن قرار توطين الوظائف التعليمية قام حساب احبار السعودية علي تويتر بالإعلان الآن عن توافر الآلاف من الوظائف في القطاع التعليمي السعودي، والجدير بالذكر أن قرار توطين الوظائف في المدارس والمنشآت التعليمية يشمل: “الأحياء والعلوم، الفيزياء، الرياضيات”.

وهناك العديد من التخصصات التعليمية بالمدارس السعودية التي تزيد فيها نسبة التوطين بالفعل، وتشمل هذه التخصصات “الهوية الوطنية، اللغة العربية، الاجتماعيات، التربية البدنية، التربية الفنية، الدراسات الاسلامية”.

قرار التوطين هو قرار وزير الموارد البشرية الذي يهتم بتوطين وسعودة مهن القطاع العام الأهلي (الأهلي – العالمي)، أما نسب التوطين فيقصد بها عدد العاملين السعوديين في المنشأة إلي اجمالي العاملين في نفس المهنة في ذات المنشأة.

المهن المستهدفة في قرار توطين الوظائف التعليمية بالمدارس هي كافة المهن التي تم تقريرها بالقرار رقم 179141 من قبل وزارة الموارد البشرية، والمنشآت المستهدفة هي كافة الكيانات المسجلة في سجلات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تحت تصنيف:

المدارس الأهلية بنين

المدارس الأهلية بنات

المدارس العالمية بنين

المدارس العالمية بنات

رياض الاطفال

شروط قرار التوطين في التعليم الأهلي

المهن تاريخ التطبيق نسب التوطين مهن التعليم الأهلي بنات الفصل الدراسي الأول 21/1/1443 90% مهن التعليم الأهلي بنين الفصل الدراسي الأول 21/1/1443 60%

شروط قرار التوطين في التعليم العالمي

المهن تاريخ التطبيق نسبة التوطين مهن التعليم الأهلي العالمي بنات الفصل الدراسي الأول 21/1/1443 80% مهن التعليم الأهلي العالمي بنين الفصل الدراسي الأول 21/1/1443 80%

رابط الدليل الإجرائي لقرار توطين الوظائف

يأتي قرار توطين المدارس الاهلية ضمن خطط سعي الحكومة السعودية إلي السعودة والتوطين للوظائف، والحد من الاعتماد علي العمالة الخارجية وزيادة الاعتماد علي ابناء الوطن، وذلك بالإضافة إلي دعم اجمالي الناتج القومي المحلي، يمكنك زيارة رابط الدليل الإجرائي لقرار توطين الوظائف للتعرف علي المزيد حول توطين الوظائف في السعودية