رابط استعلام حساب المواطن برقم الهوية 1442 وموعد صرف الدفعة 42 بالهجري ca.gov.sa

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عمر شويل - جدة أعلن برنامج حساب المواطن موعد صرف حساب المواطن بالهجري وفعل رابط الاستعلام عن حساب المواطن برقم الهوية الدفعة 42 لشهر مايو 2021 حيث حدد موعد إيداع الدفعة 42 في حسابات المستفيدين من برنامج الدعم تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، بالتزامن مع إعلان برنامج حساب المواطن عن إنجاز عالمي جديد، بالاستحواذ على بطولة مسار الحكومة الإلكترونية التابعة للأمم المتحدة لعام 2021م، والفوز بجائزة الفئة السابعة في مسابقة القمة العالمية لمجتمع المعلومات WSIS.

موعد صرف حساب المواطن بالهجري

عن موعد صرف حساب المواطن بالهجري أعلن المتحدث الرسمي باسم برنامج حساب المواطن أنه سيتم إيداع الدفعة الـ42 الثانية والأربعين لشهر مايو 2021 في حسابات المستفيدين يوم الاثنين المقبل 10 مايو 2021م الموافق يوم 29 رمضان 1442.

وأوضح سلطان القحطاني أن تاريخ موعد صرف حساب المواطن بالهجري الدفعة 42 كل شهر غير ثابت، حيث يتم إيداع الدعم في حسابات المستفيدين شهريًا في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، وفي حالة صادف ذلك اليوم إجازة رسمية أو أسبوعية فبيتم تقديم موعد الصرف لليوم السابق أو تأجيله لليوم التالي له.

استعلام حساب المواطن برقم الهوية

وعن كيفية استعلام حساب المواطن برقم الهوية الوطنية الدفعة 42 لشهر مايو 2021، أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خطوات الاستعلام عن حساب الموطن برقم الهوية 1442 للمستفيدين للتعرف على قيمة الدفعة التي تم إيداعها، عبر السطور التالية:-