مراجعة اسعار البنزين الجديدة في السعودية ارامكو تراجع النفط بالمملكة

أسعار البنزين في السعودية مؤسسة أرامكو تعتبر واحدة من أشهر مؤسسات المملكة العربية السعودية والتي تكمن وظيفتها في تحديد سعر البنزين والنفط، ويتم ذلك بناءً على الإحصائيات التي تُصدرها كل شهر للتعرف على الكمية التي يتم استهلاك البنزين بها من السوق وغير ذلك من الأسباب الأخرى، ووفقًا لإحصائيات هذا العام فإنه من المقرر أن تحدث زيادة في أسعار البنزين.

اسعار البنزين الجديدة في السعودية

في شهر فبراير الماضي قامت مؤسسة أرامكو بالإعلان عن الأسعار الجديدة للتر الواحد من البنزين، وعند مقارنة هذه الأسعار مع أسعار الأشهر الماضية نلاحظ أنه توجد زيادة غير مبالغ فيها، حيث أصبح سعر بنزين 91 حوالي 1.81 ريال تقريبًا، أما بالنسبة لبنزين 95 فقد بلغ سعر اللتر منه ما يقرب من اثني ريال سعودي، وقد لاقت هذه الأسعار الجديدة رضا الشعب السعودي وعدم حدوث أي مشاكل، هذا بالإضافة إلى أن مؤسسة أرامكو أكدت على أن سعر الديزل سيظل كما هو ولن تحدث له أي زيادة حيث يبلغ سعر اللتر 0.52 ريال فقط لا غير، كما أن الجاز لم يتعرض لأي زيادة هو الآخر حيث إن سعره ما زال 0.70 ريال.

توقعات أسعار البنزين في المملكة العربية السعودية

نشرت مؤسسة أرامكو عبر صفحتها الإلكترونية أن الإحصائيات التي كان يتم عملها كل عام من أجل تحديد سعر النفط واسعار البنزين للعام الذي يليه سوف تصبح شهرية بعد الآن، نظرًا لوجود استهلاك ضخم على المنتجات البترولية بما فيهم البنزين.

وعليه فإنه سوف تحدث زيادة مرة أخرى في شهر إبريل لكنها ستكون طفيفة عن ذي قبل لذا لا يوجد داعي للقلق حيال هذا الموضوع.

مؤسسة أرامكو تقوم بفعل ذلك من أجل الحفاظ على كميات البنزين والوقود وتوفيرها بمجرد الحاجة إليها.