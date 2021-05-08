الضمان الإجتماعي المقطوعة موعد صرف المساعدات المقطوعة 1442 وشروط التقديم

نهتم في موقعنا الإخباري بالكتابة والحديث عن موعد صرف المساعدات المقطوعة حيث انتشرت الأسئلة وزادت الإستفسارات عن هذا الموضوع على جميع محركات البحث الإلكترونية ومواقع التواصل الإجتماعي من جانب ملايين المواطنين السعوديين المستحقين لهذه المساعدات، ودعونا نوضح لكم أولاً أن برنامج المساعدة المقطوعة ما هو إلا برنامج دعم مالي أطلقته وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية في الفترة الأخيرة من أجل الوقوف بجانب كل مواطن سعودي وأسرة سعودية عانت من الظروف الإقتصادية الصعبة وارتفاع الاسعار في السلع الأساسية بسبب الإجراءات التي قامت بها الحكومة السعودية سعياً لإصلاح الإقتصاد السعودي وجعله اقتصاد غير معتمد بشكل كبير على النفط طبقاً لرؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وكان لزاماً على وزارة الموارد البشرية من هنا إطلاق برامج دعم حتى تساعد الأسر المتضررة جراء الإصلاح الإقتصادي فأطلقت مقطوعة الضمان الإجتماعي لتساعد المواطنين بمبالغ مادية بحد أقصى 36 ألف ريال سنوياً، ونكتب لكم هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” لنوضح لكم إجابة أكثر الاسئلة شيوعاً لدى المواطنين ألا وهو متى موعد صرف المساعدة المقطوعة وأبرز شروط التسجيل فيها، فتابعونا.

شروط المساعدة المقطوعة

نُبين لكل قرائنا الأعزاء ممن يريدوا التقديم على المساعدة المقطوعة والإستفادة من دعمها كافة الشروط التي وضعته الوزارة والتي بدونها لا يُمكنهم التقديم، والشروط كالتالي:

لا بد أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

لا بد أن يكون عمره 35 عام أو أكبر.

لا يمتلك سجل تجاري.

يتقاضى راتب بسيط لا يزيد عن 2000 ريال سعودي.

موعد صرف المقطوعة

والآن نكشف لكم عن إجابة السؤال المتعلق بمتى نزول المساعدات المقطوعة، ونوضح لكم أنه حتى هذه اللحظة لم تصدر وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية أي تصريحات أو أخبار على موقعها يتعلق بموعد نزول مقطوعة الضمان الإجتماعي، وسوف نوضح لكم الموعد فور الإعلان عنه.