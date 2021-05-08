نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بوابة العمل عن بعد وطريقة التسجيل في البوابة برقم الهوية وتوثيق الحساب في المقال التالي
بوابة العمل عن بعد ، قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن إطلاق بوابة العمل عن بعد بالمملكة العربية السعودية والتي تهتم بدعم وتنظيم العمل عن بعد ويخضع برنامج العمل عن بعد للشركة الحكومية تكامل لخدمات الأعمال التابعة لوزارة الموارد البشرية وتسعي المملكة من خلال تلك البوابة إلى تدعيم المواطنين وتوفير فرص عمل لجميع التخصصات وتوفير وظائف مناسبة للنساء والخريجين وإدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في سوق العمل حيث يتم التسجيل في البوابة للتقديم والحصول على الوظيفة المناسبة بطريقة سهلة ومناسبة للجميع خاصة للنساء وأصحاب الإعاقة الذين يجدون صعوبة في الذهاب إلى التقديم على الوظائف المطروحة وتعد تلك البوابة أحد الانجازات المقدمة من الحكومة السعودية لتحقيق رؤية المملكة 2030، هذا وقد أعلنت البوابة مؤخراً عن توافر 966 وظيفة للجنسين بمختلف مناطق المملكة.
طريقة التسجيل في بوابة العمل عن بعد
- قم بالدخول إلى الموقع الإلكتروني لبوابة العمل.
- ثم قم بالضغط على تسجيل.
- يتوجب عليك اختيار الباحث عن عمل جديد.
- قم بإدخال رقم الهوية والاسم ورقم الهاتف.
- قم بتسجيل وكتابة باقي البيانات المطلوبة ومنها بريدك الإلكتروني والمدينة التي تسكن بها ورقم الجوال.
- التأكد من صحة البيانات التي قمت بإدخالها.
- يتوجب عليك إعداد وتسجيل كلمة المرور.
- الاطلاع على الشروط والأحكام ومن ثم الموافقة عليها.
- قم بتفعيل الحساب وبذلك يكون تم التسجيل في البوابة.
بعد ذلك يتوجب عليك توثيق حسابك بالبوابة وذلك يتم من خلال تفعيل الحساب عبر بوابة أبشر حيث يكون التوثيق بإرسال رقم كودي يتم إرساله إلى حسابك الخاص بالبوابة وذلك من أجل التحقق من صحة البيانات الخاصة بك والتي قمت بإدخالها وضمان تسجيل حساب جديد لك في البوابة.
شروط ومتطلبات العمل في برنامج العمل عن بعد
هناك مجموعة مهمة من الشروط والمتطلبات الخاصة ببرنامج العمل عن بعد سواء للعامل أو المنشأة حيث يجب الالتزام بتلك الشروط وأهم هذه الشروط والمتطلبات ما يلي:
- يجب أن يكون العامل مسجل في التأمينات الاجتماعية كعامل عن بعد بدوام كامل أو جزئي وذلك قبل تسجيله في بوابة العمل عن بعد.
- من الممكن أن يكون أوقات العمل في العمل عن بعد في غير أوقات العمل المعتمدة.
- لا يشترط لتوظيف العاملين في مجال العمل عن بعد الحصول على تصريح مسبق من وزارة العمل أو أي جهة.
- عند قيام العامل بالتعاون مع المنشأة من خلال التقديم في وظائف وهمية يتم معاقبته من خلال حرمانه من الدعم الذي يقدمه صندوق تنمية الموارد البشرية مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في الحالة الأولى وخمس سنوات للحالة الثانية.
- يحق لصاحب العمل توظيف الفئات للعمل عن بعد بدوام كامل أو جزئي.
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