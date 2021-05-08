سعر البنزين 91 و 95 في السعودية لشهر مايو

سعر البنزين في السعودية، يعتبر سعر المحروقات من الأمور البالغة الأهمية والتي تشغل الرأي العام في المملكة العربية السعودية كل شهر، ومع اقتراب الموعد النهائي الذي تقوم فيه شركة أرامكو بإعلان الأسعار تتزايد عمليات البحث بكثافة عن الموعد وكذلك التوقعات التي قد تشير إلى انخفاض أو ارتفاع الأسعار بناء على الأسعار العالمية البنزين وبقية المحروقات، وسنعرض لكم متابعي ثقفني جديد الأخبار بشأن ذلك وتوقعات الخبراء الاقتصاديين حول تلك الأسعار، وتبقى الكلمة الفصل لشركة أرامكو التي ستعرضها في الأيام القليلة القادمة، حيث تعتبر هذه الشركة المصدر الرئيسي للمحروقات في المملكة العربية السعودية فهي شركة النفط الأكبر والأكثرية إنتاج عالميا.

سعر البنزين

يعتبر البنزين من أكثر أنواع المحروقات استخداما في العالم بأكمله وخصوصاً في المملكة العربية السعودية لذلك دائما ما نرى الكم الهائل من عمليات البحث اليومية من أجل الاطلاع على تلك الأسعار نظرا لأهميتها الكبيرة جدا والتي تتميز بها المملكة دون غيرها حيث يكون تغير السعر الخاص شهريا ولا يتأثر أبدا بالسوق العالمية سواء انخفض أو ارتفع سعر البنزين، جدير بالذكر أن شركة أرامكو أكبر شركات النفط العالمية تقوم بالإسلام في العاشر من كل شهر عن لائحة الأسعار الجديدة والتي يبدأ تطبيقها في اليوم الحادي عشر، وحذرت وزارة التجارة من تلاعب أصحاب محطات الوقود بالأسعر مضيفة إلى أن أي سعر أكثر أو أقل مما أعلنت عنه أرامكو سيتعرض صاحبه للعقوبة، وتقوم الوزارة بالتفتيش دوما للمحطات.

سعر البنزين شهر إبريل

أعلنت شركة أرامكو عن سعر البنزين في العاشر من شهر إبريل الماضي وما زالت هذه هي اللائحة المعمول بها حاليا، وسيعلن في العاشر من مايو الجاري عن أسعار جديدة، وهذه اللائحة التي أعلنت عنها أرامكو في الشهر الماضي:

لتر بنزين 91 1.9 ريال سعودي

لتر بنزين 95 2.04 ريال سعودي

لتر الديزل 0.52 ريال سعودي

لتر الكيروسين 0.70 ريال سعودي

لتر الغاز المسال 0.75 ريال سعودي

توقع أسعار لتر البنزين لشهر مايو

لم يتم الإعلان بشكل رسمي حتى الآن عن تلك الأسعار لكن هناك العديد من التوقعات والمؤشرات التي تقول بأن أسعار البنزين ستشهد انخفاض كبيرا في شهر مايو نظرا لعدد من العوامل وأبرزها انخفاض الأسعار عالميا، وستنخفض أسعار المحروقات إلى أقل من نصفها في شهر إبريل الماضي، وسنعرض لكم تلك الأسعار فوراً عندما يتم الإعلان بشكل رسمي عنها من طرف شركة أرامكو.