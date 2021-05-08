نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط الضمان الاجتماعي للاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الطلب في المقال التالي
أعلن الضمان الاجتماعي عن طريقة الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الطلب إلكترونيا، حيث تقدم المملكة العربية السعودية برامج الدعم الخاصة من أجل الحياة الاجتماعية لفئات وطبقات معينة من المواطنين السعوديين هم جميعهم من أصحاب الدخول المحدودة والضعيفة، وبناء على تلك القرارات الملكية الصدارة من خدام الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وتوجيهات وإشراف الأمير محمد بن سلمان تقدم الجهات المعنية بالمملكة العربية السعودية دعمًا للمواطنين في صورة مساعدات مالية تصرف لهم سنويًا تحت اسم المساعدة المقطوعة حيث يتم إيداع تلك المبالغ الخاصة بالمستفيدين لدي حساباتهم البنكية في المواعيد المحددة للصرف، وتقدم لهم لمعاونتهم ومساعدتهم على توفير كافة احتياجاتهم ولوازم الحياة الأساسية اللازمة للمعيشة من أجل تحقيق حياة كريمة لهم تتسم بالرفاهية بعيدًا عن دائرة الاحتياج والعوز والفقر وهذا ما تهدف إليه برنامج الدعم الخاصة بالحماية الاجتماعية بالمواطنين.
استعلام المساعدة المقطوعة برقم الطلب
تعتبر أحد برامج الدعم الخاصة بالضمان الاجتماعي وتقدم لطائفة محددة بذاتها تصرف لهم المملكة تلك المساعدات لرفع الأعباء عن كاهلهم، وعلى كل من يتوفر فيه الضوابط التي حددتها الجهات المعنية للاستفادة من برنامج المساعدة المقطوعة عليه التقدم بطلب الجهات المعنية مشفوعًا بالأوراق الثبوتية الدالة على صحة ذلك والتي تقوم على فكرة الجهة المعنية بفحص الطلب والمستندات المقدمة وإذا ما انطبقت عليه الشروط المبينة يتم إدراج اسمه ضمن المستفيدين من المساعدة المقطوعة ويتم صرفه في المواعيد المحددة.
مواعيد صرف مقطوعة الضمان الاجتماعي
ويمكن الاستعلام عن أسماء المستفيدين من برنامج المساعدة المقطوعة ومعرفة المواعيد المحددة للصرف من مصادرها الرسمية بعيدًا عن الأخبار الرائجة في مواقع التواصل الاجتماعي، يمكنك الدخول على موقع وزارة التنمية الاجتماعية وإدخال الاسم وكلمة المرور وإدخال باقي البيانات الشخصية للفرد التي يطلبها الموقع، ومن ثم الضغط على أيقونة استعلام.
شروط استحقاق المساعدة المقطوعة
وقام الضمان الاجتماعي السعودي بالإعلان عن الشروط التي يجب أن تتوفر في المواطن ليتم إضافة اسمه ضمن قائمة المستحقين، وهي كالآتي:
- أن يكون مواطن سعودي الجنسية.
- أن يكون مقيم بشكل دائم داخل المملكة.
- أن يكون عمره أكثر من 35 عاما.
- ألا يكون لديه سجل تجاري.
- ألا يتعدى دخله عن 3000 ريال لو كان أعزب، وألا يتجاوز 8680 لو كان متزوجًا.
- ألا يمتلك أراضي ولا مزارع.
- تصرف المساعدة المقطوعة للمطلقات والأرامل والشيوخ فوق 60 عامًا.
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