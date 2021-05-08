نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أرامكو تعلن اسعار البنزين في السعودية شهر مايو 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أرامكو تعلن اسعار البنزين في السعودية شهر مايو 2021 وتأتي التسعيرة الجديدة قبل حلول عيد الفطر المبارك بأيام قليلة، خاصة إن الشركة تتولي هذة المهمة بشكل شهري ويتم تفعيل الأسعار رسميا في كافة قطاعات الوقود والطاقة والإعلان عنها عبر الصفحة الرئيسية للشركة، وتقع المحطات تحت رقابة ومتابعة دورية من مندوبي الشركة للتأكد من عدم التلاعب بالأسعار ورفعها علي العملاء والمستهلكين، ونتابع معكم الآن تفاصيل أكثر عن الموضوع.

اسعار البنزين مايو 2021

وتعتمد الأسر والقطاعات الحكومية والاستهلاكية المختلفة في المملكة العربية السعودية علي استهلاك الوقود والذي يؤثر بصورة واضحة على كافة القطاعات الاخري، ونعلن لكم اليوم من خلال موقعنا تفاصيل عن اعتماد أرامكو اسعار البنزين في السعودية شهر مايو 2021 والتي قد تشهد إرتفاع ملحوظ عن السعر المعلن للبنزين لشهر ابريل 2021، والتي جاءت كالتالي

بنزين 91 1.9ريال سعودي.

بنزين 95 2.04ريال سعودي.

الديزل 0.52 ريال سعودي.

كيروسين 0.70ريال سعودي.

البترول المسال 0.75 ريال سعودي.

ونجد إرتفاع ملحوظ لمعرفة المزيد عن تفاصيل التسعيرة الجديدة لشهر مايو، وبشكل خاص بنزين 91 وأيضا بنزين 95 وهما الأكثر استهلاكا في المملكة من قبل الزبائن والمؤسسات.

اسعار البنزين شهر مايو 2021

ويمكنكم الآن متابعة موقعنا الإخباري بصورة مستمرة للتعرف علي أحدث التطورات التي تعلن عنها شركة أرامكو السعودية، حيث يتم إعتماد الأسعار الجديد في اليوم العاشر من كل شهر جديد علي ان تفعل صباح اليوم الحادي عشر من الشهر، وحتي اللحظة الراهنة لازالت أسعار البنزين ابريل 2021 هي القائمة وتفعل بشكل يومي لحين بلوغ اليوم الحادي عشر مم مايو، ويمكنكم الإطلاع عليها من هنا

بنزين 91 1.9ريال سعودي.

بنزين 95 2.04ريال سعودي.

الديزل 0.52 ريال سعودي.

وخلال ساعات معدودة من الآن عبر موقعنا نطلعكم علي سعر البنزين في السعودية لشهر مايو 2021 وسوف نقوم بتحديث الخبر فور وجود جديد.