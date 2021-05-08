نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حساب المواطن موعد صرف الدفعة 42 دورة شهر مايو 2021 || البرنامج يحقق أنجاز جديد باسم الوطن في المقال التالي

عمر شويل - جدة يترقب المستفيدين من برنامج الحماية الاجتماعية السعودي حساب المواطن، موعد نزول الدفعة 42 دورة شهر مايو 2021 على أحر من الجمر، فهي تأتي في توقيت مهم فبيل عيد الفطر المبارك وما تمثله هذه المناسبة الهامة لدى أفراد الشعب السعودي من مصاريف إضافية يتم أنفاقها، وكان البرنامج قد أقر تعديلات جديد في عملية الصرف للفرد المستقل، وتعليق التسجيل الجديد في البرنامج بعد الدورة رقم 28 إلي جانب تحديد الحد الأعلى للاستحقاق، في البرنامج الأفضل في العالم العربي من المحيط إلي الخليج الخاص بتقديم الدعم لمحدودي الدخل، من أجل مساعدتهم على أن ينعموا بحياة كريمة تحقق لهم الحد الأدنى من العيش بكرامة وتحقق متطلبات أساسيات الحياة.

موعد صرف الدفعة 42 من برنامج حساب المواطن

برنامج الدعم الوطني الذي بدأ في تقديم الدعم منذ عام 2017 وما زال حتى اليوم يقدم هذه الخدمة، البرنامج يقدم الدعم في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، وإذا تصادف هذا اليوم يوم جمعة يتم تقديمه يوم ليصرف يوم 9 من الشهر، وإذا تصادف موعد الصرف يوم سبت يتم ترحيله يوم ليصرف يوم الأحد 11 من الشهر، والدفعة 42 سوف تصرف الإثنين القادم 2021/05/10 الموافق 28 من شهر رمضان 1442.

حساب المواطن يحقق إنجاز جديد باسم الوطن

أعلن سلطان القحطاني / المتحدث الرسمي باسم البرنامج، عن تحقيق البرنامج إنجاز جديد يضاف لسلسلة إنجازات الوطن وهو حصوله على جائزة دولية مرموقة، بعد تسميته بطل جائزة القمة العالمية لمجتمع المعلومات wsis في مسار الحكومة الإلكترونية، مما يدعو للفخر لكل القائمين على البرنامج ويتماشى مع رؤية المملكة الإستراتيجية 2030، في النهوض بكل الخدمات التي تقدم للمواطن للتيسير عليه وتوفير الجهد والوقت.

شروط الحصول على دعم حساب المواطن

حددت وزارة الموارد البشرية عدة شروط وضوابط يجب توافرها في من يحصل على دعم البرنامج، من أهمها أن يكون سعودي الجنسية يستثنى من هذا الشرط أبن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يكون المستفيد يعيش داخل الأراضي السعودية بصفة دائمة، وأن لا يكون يتمتع بالإقامة في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وأن تتطابق البيانات المسجلة مع بيانات الجهات ذات الصلة.

طريقة الاستعلام عن موعد صرف دعم حساب المواطن

الدخول على رابط ca.gov.sa .

. تسجيل رقم الهوية الوطنية للمستفيد.

الضغط على أيقونة الاستعلام سوف تظهر كافة التفاصيل من قيمة الدعم وموعد الصرف.

موعد تقديم طلب اعتراض على الدفعة 42 من البرنامج