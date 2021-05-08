حساب المواطن موعد صرف دورة مايو الدفعة 42 إيداع المبالغ قبل عيد الفطر 1442

حساب المواطن من أهم برامج الحماية الاجتماعية، التي تقدمها المملكة العربية السعودية لمواطنيها شهرياً، فمنذ انطلاق دعم حساب المواطن عام 2017 وحتي الآن، وهو يحقق إنجازات على المستوي المحلي وحالياً وصل للعالمية، فقد نال لقب بطل للقمة العالمية لمجتمع المعلومات “WSIS”، من خلال مسار الحكومة الإلكترونية التي تدعمه الدولة ضمن رؤية 2030، ويحتل دعم حساب المواطن مكانة كبيرة واهتمام واسع من القيادة والحكومة السعودية، لما يقدمه من توفير ما يحتاج إليه المواطن ورفع مستوي معيشته، خاصةً بعد التأثير السلبي لعملية الإصلاح الاقتصادي الذي تقوم به المملكة خلال الفترة الأخيرة، وزيادة أعباء المواطن بعد انتشار فيروس كورونا بسبب الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع الاختلاط.

موعد صرف الدفعة 42 دورة مايو 2021

من المعهود منذ إطلاق برنامج الدعم لحساب المواطن، وأن يتم صرف دفعاته شهرياً في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، وفي حال توافق هذا اليوم مع إجازة رسمية أو عطلة أسبوعية، يقوم البرنامج بالإعلان عن موعد الصرف بأن يكون يوم قبل أو بعد الإجازة، ونحن اليوم بصدد التعرف على موعد صرف الدفعة 42، والمقرر صرفها يوم الإثنين الموافق 10 مايو 2021، وقد تم الإعلان عن نتائج الأهلية في وقت سابق ويستطيع المستفيدين الاستعلام عنها من خلال الرابط الإلكتروني المخصص لذلك، ويسمح بتقديم الاعتراض على نتائج الأهلية في 15 من نفس الشهر، ويتم فحص الاعتراض والرد عليه في خلال 15 يوم.

الاستعلام عن نتائج الأهلية

الدخول على الموقع الرسمي لدعم حساب المواطن “ca.gov.sa“.

تسجيل رقم الهوية للمستفيد.

الضغط على استعلام عن الدفعة.

تظهر حالة الأهلية.

هل يتم التسجيل في حساب المواطن لمستفيد جديد

يتساءل البعض عن فتح التسجيل لمستفيد جديد، والبرنامج يوضح أنه مازال تسجيل مستفيد جديد قيد الإغلاق حتي إشعار آخر، وذلك منذ دورة مارس 2020 الدفعة 28، والمسموح فقط هو إضافة التابعين حسب شروط البرنامج، مع تعديل وإضافة المستندات المطلوبة لإثبات استقلالية السكن.