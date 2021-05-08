تحديد موعد إيداع مبالغ المساعدة المقطوعة للمستحقين بمصرف الراجحي وتنقية كشوف المستفيدين انتهى

مع أقتراب الشهر الفضيل من الانتهاء وقرب حلول عيد الفطر المبارك، يتساءل المواطنون أصحاب الدخول البسيطة عن موعد المساعدة المقطوعة للعام الحالي 1442، مع تناقل المواقع الإلكترونية عن تحديد موعد إيداع المبالغ الخاصة بالدعم في حسابات المستفيدين من مقطوعة الضمان الاجتماعي بمصرف الراجحي، وعما إذا كان الصرف سيتم قبل إجازة عيد الفطر أم سيكون بعد نهاية الإجازة التي حددتها وزارة الموارد البشرية السعودية، وعودة البنوك للعمل من جديد لكي يتم الصرف، وفي إحصائية غير مؤكدة وجد أن أكثر كلمات البحث منذ بداية عام 1442 هجري، لدى موقع وزارة الموارد البشرية هو عن موعد صرف المقطوعة وذالك دليل على أهمية الدعم ومدى الحاجة إليه من قبل المستحقين.

موعد نزول دعم المساعدة المقطوعة في البنوك

أولاً المساعدة المقطوعة لا موعد محدد لصرفها، فهي تصرف مرة واحدة في العام لمن دخولهم بسيطة من أصحاب الأمراض المزمنة، والغير قادرين على العمل من أصحاب العجز الكلي أو الجزئي، ومن هم على رأس العمل أو المتقاعدين من أصحاب الدخول البسيطة، ولم تعلن وزارة الموارد بشكل رسمي عن موعد الصرف حتى الآن.

إيداع مبالغ المساعدة في حسابات المستفيدين البنكية

في حال تم تحديد موعد الصرف بعد مراجعة كافة بيانات المسجلين للحصول على المساعدة، والتي يقال أنهى تم تحديدها فعلياً، يتم إرسال رسائل نصية على جولات المستفيدين بموعد الصرف، ويتم إيداع المبالغ المخصصة لكل طلب بحسب حالته والتي لن تقل عن 10 ألاف و400 ريال ولن تزيد عن 30 ألف ريا،ل وفق الضوابط والشروط التي حددتها وزارة الموارد في تحديد قيمة الدعم الخاص بمقطوعة الضمان.

خطوات الاستعلام عن موعد صرف المساعدة المقطوعة

الأوراق المطلوبة للحصول على مقطوعة الضمان