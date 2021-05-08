نزول حساب المواطن ٤٢ والتسجيل في حساب المواطن وخدمة صوتك مسموع

موعد نزول حساب المواطن ٤٢ اقترب موعد صرف الدفعة الجديدة من حساب المواطن التي تصرفها المملكة العربية السعودية تحت إشراف وزارة التنمية البشرية لأبناء المملكة الذين تنطبق عليهم شروط استحقاق دفعات حساب المواطن حيث جاءت هذه المنظومة وفقا لرؤية ٢٠٣٠ في السعي وراء توفير حياة كريمة لأبناء المملكة وتوفير احتياجاتهم الشهرية عن طريق صرف هذه الدفعات التي تحدد قيمتها وفقا للمستوي الاجتماعي والمادي للمواطن وكذلك وفقا لعدد أفراد الأسرة.

موعد حساب المواطن ٤٢ قبل عيد الفطر مباشرة

وفقا للميعاد المحدد من وزارة التنمية البشرية لنزول دفعة حساب المواطن وهو اليوم العاشر من كل شهر مع مراعاة الإجازات الرسمية بتقديم بوم أو تأخير يوم علي الأكثر، وجاء موعد صرف ونزول حساب مواطن ٤٢ مايو ٢٠٢١ يوم الإثنين القادم الموافق ٢٨ من رمضان لعام ١٤٤٢ أي قبل حلول عيد الفطر المبارك ببضع أيام ليتمكن المستحقين من صرف الدفعات النقدية من شراء جميع احتياجاتهم قبل بدأ إجازة عيد الفطر المبارك.

خطوات التسجيل في حساب المواطن برقم الهوية

يمكنك من خلال الموقع الرسمي لحساب المواطن عمل تسجيل جديد أو تحديث بيانات حساب المواطن بإتباع الخطوات التالية:

الدخول على الموقع الرسمي لحساب المواطن.

اختيار تسجيل جديد.

إدخال البيانات الشخصية المطلوبة أمامك صحيحة حتى يتم التواصل فيما بعد.

ادخل رقم الهوية الشخصية وكذلك رقم الهاتف الجوال الخاص بك.

اضغط تسجيل وانتظر الرسالة عبر رقمك الجوال تحمل كلمة المرور واسم المستخدم وقم بإدخالها واضغط حفظ لتتم عملية التسجيل برقم الهوية بكل سهوله.

اذا كنت تريد تحديث البيانات قم بإتباع الخطوات السابقة مع اختيار تحديث البيانات بدلا من تسجيل جديد، وبعد إجراء التحديثات اضغط حفظ لتتم عملية التحديث أيضا بكل سهولة.

خدمة صوتك مسموع عبر منظومة حساب مواطن

تقدم منظومة حساب مواطن خدمة صوتك مسموع لتلقي جميع الاقتراحات والاستفسارات وأيضا الشكاوى الخاصة بالمنظومة بشكل عام، كالاستفسار عن كيفية التسجيل، وشروط الالتحاق، أو تقديم اقتراحات لتقدم وتحسين الخدمة داخل المنظومة، أو لتقديم أي شكاوى تخص موعد نزول حساب المواطن أو قيمة الدفعة وغيرهم من الاستفسارات التي تدور بذهن المواطن ويحتاج إلي إجابة سريعة وواضحة وموثوقة فيمكنه التواصل عبر الموقع الرسمي لصوتك مسموع.