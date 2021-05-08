نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل بالتقسيط بدون كفيل لمدة 5 سنوات بجدولة ميسرة لدى اليسر للتمويل في المقال التالي
وفرت شركة اليسر للإجارة والتمويل تمويل بالتقسيط بجدولة ميسرة لمدة قد تصل إلى خمس سنوات عند السداد بالشركة وقد تم تخصيص قرض التوريق لكل المواطنين السعوديين والمقيمين معاً مع أعطاء للتمويل كافة المزايا التمويلية حيث يمنح تمويل شركة اليسر بدون موافقة الكفيل في حالة إذا كان المبلغ التمويل المطلوب يقل أو يساوي مائة ألف ريال سعودي وأن طلب العميل أزيد من ذلك المبلغ يعطى له بكل سهولة ويسر بشرط توفير كل الشروط الواجبة وهي إحضار موافقة الكفيل وإرسالها إلى شركة اليسر للتمويل في المملكة
شروط وضوابط تمويل شركة اليسر اليوم في المملكة
لتوفير تمويل التوريق الميسر التابع لدى شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة والذي يمتاز بأنه تمويل مطابق مع تعاليم الشريعة الإسلامية لأنه يعتمد على بيع والشراء فيجب تنفيذ كل الشروط والاحكام
- التمويل الحالي المسموح بيه هو تمويل التوريق ويطلب أن يكون عمر المتقدم من 21 إلى 60 عام ويسمح للمتقاعدين إلى 70 عام لقبول طلب من الشركة
- شركة اليسر للتمويل تعطي قروض ميسرة سواء كان قرض شخصي أو قرض سيارة للسعودي والمقيم معاً بتمويل نقدي مالي يصل إلى ثلاثمائة ألف ريال سعودي بشرط توفير كفيل وإرسال الطلب بعدها بالشركة
- يطلب مدة عمل ثلاثة شهور فقط للمواطن السعودي بالمملكة وتطلب الشركة مدة عمل ستة أشهر للمقيم من الجنسيات الأخرى داخل المملكة
- الدخل الشهري الثابت المطلوب للتقديم في قرض شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة 5 ألف ريال سعودي للمواطن السعودي ويطلب 6 ألف ريال سعودي للمقيمين على الأقل ويفضل أكثر من ذلك إذا زاد مبلغ التمويل المطلوب من الشركة داخل السعودية
مميزات تمويل التوريق الميسر من شركة اليسر للإجارة والتمويل
- قرض شركة اليسر للإجارة والتمويل تمنح التمويل بالتقسيط بجدولة شهرية ميسرة لمدة طويل الأجل حتى خمسة سنوات لجميع العملاء السعوديين وكذلك المقيمين من الجنسيات الأخرى بالمملكة
- التمويل المناسب من شركة اليسر للإجارة والتمويل متوافق مع الشريعة الإسلامية ومع مؤسسة النقد العربي السعودي بالمملكة
- تمويل الشركة يتراوح ما بين 100 ألف ريال سعودي ويصل إلى 300 ألف ريال سعودي مع تطبيق كل الشروط الواجبة للحصول عليه من شركة اليسر للإجارة والتمويل
- التقديم عبر شركة اليسر للتمويل بالمملكة يحق لكل السعوديين والمقيمين معاً
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