اهم توقعات اسعار البنزين في السعودية شهر مايو 2021 نستعرضها معكم عبر موقعنا الذي يهتم بتغطية احدث التطورات في المملكة العربية السعودية، ونتيجة التغيير الذي يلحظة المتسخدمين بشكل شهري لسعر الكيروسين ومشتقات البترول، نوافيكم بصورة مستمرة بعرض تقارير تفصيلية بالتسعيرة الجديدة والتي تقوم الشركة باعتمادها شهريا في اليوم العاشر وتظل حالات الترقب مستمرة للتعرف علي مقدار الزيادة أو الانخفاض في اسعار البنزين شهر مايو 2021، والآن يمكنكم التعرف علي كافة التفاصيل فتابعونا.

شركة أرامكو السعودية

تتعتبر شركة أرامكو السعودية هي الشركة الرائدة في تصنيع وتسعير مشتقات البترول، وتهتم الشركة بحصول المستهلك علي منتجات البترول بجودة عالية وبدون رواسب او رصاص، ومن منطلق التغيرات المستمرة التي يشهدها العالم تم تغيير نظام الشركة من ربع سنوي الي شهري، وخاصة إن اسعار البنزين في السعودية تخضع للتغيرات التي تقع تحت حوكمة الوقود والطاقة، وكذلك قيمة الاسعار العالمية للبترول ويعتمد المستهلكين في المملكة العربية السعودية بصورة واضحة علي بنزين فئة 91 و 95 ويتم تصنيفهم بالاكثر استهلاكا في المملكة، واليكم تفاصيل الأسعار الجديدة.

اسعار البنزين في السعودية شهر مايو 2021

ونتيجة تكرار عمليات البحث عن اسعار البنزين في السعودية شهر مايو 2021 نقدم لحضراتكم بالتفاصيل من خلال موقعنا الاسعار المعلنة إلى الآن وهي كالتالي

بنزين 91 1.9ريال سعودي.

بنزين 95 2.04ريال سعودي.

الديزل 0.52 ريال سعودي.

كيروسين 0.70ريال سعودي.

البترول المسال 0.75 ريال سعودي.

علما بأن هذة الأسعار مطبقة في جميع محطات الوقود حول مدن المملكة العربية السعودية منذ ابريل الماضي ولايزال العمل قائم بها لحين بلوغ يوم الحادي عشر من شهر مايو لبدأ أعمال تطبيق اسعار البنزين في السعودية شهر مايو 2021، والتي قد تشهد إرتفاع ملحوظ عن السعر المعلن لشهر ابريل وسوف نوافيكم بالتفاصيل بصورة مستمرة.