منصة مدرستي التعليمية رابط الدخول madrasati sa وأسهل طريقة لاستخراج شهادة  طالب مطبوعة بدون نظام نو ر

منصة مدرستي التعليمية رابط التسجيل وطريقة دخول منصة madrasati sa من أكثر الروابط الجاري البحث عنها هذه الفترة الزمنية بعد انقضاء الفصل الدراسي الثاني بين الطلاب وأولياء الأمور في المملكة العربية السعودية لمعرفة النتيجة وطباعة شهادة الطالب ،الآن انتهت الاختبارات الإلكترونية التي وضعتها المدارس من خلال منصة مدرستي التعليمية التى استعانت بها وزارة التربية والتعليم السعودية لاستمرار العملية التعليمية في المملكة بعد انتشار فيروس كرونا شديد الخطورة ومحاولة لتقليل الإصابة وتوفير الراحة وفرت المنصة مدارس إلكترونية تشتمل على عدد من الخدمات والأدوات التي يستخدمها الطلاب لمتابعة دروسهم وواجبتهم وأولياء الأمور لمراقيه الأبناء والوقوف على مستواهم والمعلمين وقادة المدارس لمواصلة أعمالهم والأشراف على سير عمل المنصة وبعد تجربة منصة مدرستي الفصل الدرسي الأول والثاني أظهرت نتائج ملموسة وأصبحت السعودية تواكب التطور العلمي الرقمي وتحقق الهدف المنشود من إطلاق الكثير من المنصات الإلكترونية خاصة منصة المدارس.

رابط منصة مدرستي التعليمية نتائج الطلاب 1422 الآن

الآن يستطيع كل المهتمين بالتعليم في المملكة بجميع مناطقها من متابعة كل المراحل التعليمية مثل الابتدائية والإعدادية والثانوي والمتوسط من خلال المنصة منصة مدرستي وتسجيل دخول منصة المدارس من خلال استخدام رابط المنصة الرسمي على الشبكة العنكبوتية عبر الجوال أو الحاسوب الحاسوب بطريقة بسيطة لمتابعة المنصة ومعرفة كل جديد يصدر من المدارس الافتراضية وكأنهم داخل المدارس الواقعية بعيدا عن التكدس والاختلاط في ظل انتشار كوفيد(19) فيروس كورونا والآن وعبر موقع تففتي سوف نتناول أحدث مجريات التعليم في المملكة العربية السعودية وهي نتائج الطلاب في مختلف المراحل التعليمية بدأ من الابتدائي ألى الثانوي والتعليم المتوسط ونوضح لكم كيفية استخراج شهادة طالب وخطوات طباعة شهادة على منصة مدرستي بدون استخدام نظام نور.

كيفية الاستعلام عن نتائج الطلاب 1422 من منصة مدرستي

يمكن حالياً للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن نتائج الترم الثاني التي ظهرت في المدارس ومعرفة نتيجة العام كله وأيضاً رصد الدرجات وطباعة الشهادة بخوات بسيطة من خلال مدرستي منصة التعليم بدون استخدام نظام نور ويمكنكم اتباع الخطوات

البحث عن رابط منصة madrasati sa

دخول منصة مدرستي على الإنترنت من الحاسوب أو الجوال.

تسجيل الاسم ورقم المرور.

دخول المنصة والضغط على خدمة التقويم من قائمة الخدمات المتاحة على المنصة والبحث عن إشعارات الترم الثاني ومعرفة النتيجة وطباعة الشهادة :

كيفية طباعة شهادة الطالب السعودي