شاهد “إنفوجرافيك” حول توزيع حالات الإصابة الجديدة بكورونا بحسب المناطق اليوم السبت

بلادي – الرياض :

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت ، عن تسجيل 997 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، و 14 حالة وفاة ، و 1026 حالة تعافي .

وأضافت الصحة أن إجمالي حالات المصابين في المملكة وصل إلى 425442 حالة حتى الآن ، ووصل مجموع المتعافين إلى 408676 حالة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 7059 حالة وفاة .

وكشفت الصحة عن توزيع حالات الإصابة الجديدة بكورونا بحسب المناطق من خلال إنفوجرافيك اليوم السبت .

وجاء توزيع حالات الإصابة بمناطق المملكة كالتالي :