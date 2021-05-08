بلادي – الرياض : أدانت رابطة العالم الإسلامي، الإجراءات الإسرائيلية بشأن ‏إخلاء منازل فلسطينية بالقدس وفرض السيادة عليها بمنطق القوة ‏‏.‏ وأكدت الرابطة أن مثل هذه المخاطرة تزيد من تعقيد فرص تحقيق السلام العادل والشامل للقضية الفلسطينية؛ وأن أي ‏إجراء أحادي الجانب لن يخدم المسار السلمي للقضية.‏ وشددت على أن فرض الإرادة بالقوة بوصفه رهاناً مرفوضاً بشدة ‏إسلامياً وعربياً ودولياً ، لافتة إلى أنه رهان خاسر في جميع ‏أحواله باعتباره مقوضاً لجهود السلام.‏

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رابطة العالم الإسلامي تدين الإجراءات الإسرائيلية بشأن إخلاء ‏منازل فلسطينية بالقوة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.