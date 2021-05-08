“واتساب” تؤجل تطبيق قواعدها بشأن الحفاظ على سرية البيانات

بلادي – الرياض :

أعلنت “واتساب”، مجددًا تأجيل موعد تطبيق قواعدها ‏الجديدة بشأن سرية بيانات 2 مليار شخص حول العالم، والتي كان ‏من المفترض تطبيقها اعتبارًا من 15 مايو الجاري.‏

وأكدت أنها لن تقطع مباشرة الخدمة عن المستخدمين الذين ‏يرفضون الموافقة على قواعد الاستخدام الجديدة، لكنها ستواظب ‏على إرسال رسائل تذكير لهم .‏

وأوضحت أن أحداً لن يفقد حسابه أو يخسر القدرة على استخدام ‏‏”واتساب” بسبب هذا التحديث، غير أن المستخدمين سيتلقون ‏رسائل تذكير عن السياسة الجديدة وقد يفقدون بعض الخصائص ‏في الخدمة في حال عدم موافقتهم على القواعد الجديدة‎.

وأشارت إلى أن هذه القيود تشمل تعطيل قدرة الاطلاع على ‏الرسائل مع الاستمرار في تلقي اتصالات بالصوت أو الفيديو، ‏وبعد أسابيع، سيفقد المستخدمون الذين لا يوافقون على القواعد ‏الجديدة القدرة على تلقي الرسائل أو الاتصالات‎.