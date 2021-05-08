أخبار السعودية

استشاري: التحكم بالسكري يقلل حدوث الجلطات بنسبة 15%‏

0 نشر
biladi 0 تبليغ

بلادي – الرياض :

أكد استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد ‏النمر، أن التحكم بالسكري والوصول بالتحليل التراكمي ‏HBA1c‏ إلى أقل من 7% يقلل حدوث جلطات القلب مستقبلاً ‏بنسبة 15%.‏

ونصح النمر مرضى السكرى فقط، (دون وجود ضغط وتدخين وجلطات)، أن يكون الكولسترول ‏LDL‏ تحت 100، أما مع وجود الضغط ‏والتدخين والإصابة بجلطة سابقة فينبغي أن يكون تحت 70، وفي حال حدوث ‏جلطة (مع أخذ علاج الكولسترول)، فيجب أن يكون تحت 55.‏

وأوضح أن ” السكري أحد أسباب حرارة باطن القدمين الدائمة، ‏بالإضافة إلى السمنة والنقرس والتهاب الأعصاب الطرفية، ‏ونقص فيتامين بـ12، وكذلك” الديسك” يضغط على الأعصاب.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر استشاري: التحكم بالسكري يقلل حدوث الجلطات بنسبة 15%‏ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا