استشاري: التحكم بالسكري يقلل حدوث الجلطات بنسبة 15%‏

بلادي – الرياض :
أكد استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، أن التحكم بالسكري والوصول بالتحليل التراكمي HBA1c إلى أقل من 7% يقلل حدوث جلطات القلب مستقبلاً بنسبة 15%.
ونصح النمر مرضى السكرى فقط، (دون وجود ضغط وتدخين وجلطات)، أن يكون الكولسترول LDL تحت 100، أما مع وجود الضغط والتدخين والإصابة بجلطة سابقة فينبغي أن يكون تحت 70، وفي حال حدوث جلطة (مع أخذ علاج الكولسترول)، فيجب أن يكون تحت 55.
وأوضح أن ” السكري أحد أسباب حرارة باطن القدمين الدائمة، بالإضافة إلى السمنة والنقرس والتهاب الأعصاب الطرفية، ونقص فيتامين بـ12، وكذلك” الديسك” يضغط على الأعصاب.
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