استشاري: التحكم بالسكري يقلل حدوث الجلطات بنسبة 15%‏

بلادي – الرياض :

أكد استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد ‏النمر، أن التحكم بالسكري والوصول بالتحليل التراكمي ‏HBA1c‏ إلى أقل من 7% يقلل حدوث جلطات القلب مستقبلاً ‏بنسبة 15%.‏

ونصح النمر مرضى السكرى فقط، (دون وجود ضغط وتدخين وجلطات)، أن يكون الكولسترول ‏LDL‏ تحت 100، أما مع وجود الضغط ‏والتدخين والإصابة بجلطة سابقة فينبغي أن يكون تحت 70، وفي حال حدوث ‏جلطة (مع أخذ علاج الكولسترول)، فيجب أن يكون تحت 55.‏

وأوضح أن ” السكري أحد أسباب حرارة باطن القدمين الدائمة، ‏بالإضافة إلى السمنة والنقرس والتهاب الأعصاب الطرفية، ‏ونقص فيتامين بـ12، وكذلك” الديسك” يضغط على الأعصاب.