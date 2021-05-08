تطبيقًا للإجراءات الاحترازية ..”أمانة الشرقية” تلزم المطابخ باستقبال ذبيحتين فقط لكل شخص

بلادي – الرياض :

ألزمت أمانة المنطقة الشرقية، أصحاب المطاعم ومطابخ الولائم، باستقبال ذبيحتين لكل فرد، حفاظًا على الصحة العامة والتزامًا بالإجراءات الاحترازية.

وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة، محمد الصفيان، أنه تم تخصيص موقع إلكتروني لأصحاب المطاعم ومطابخ الولائم لتسجيل المفوض لمنحه الصلاحيات لكل مطعم أو مطبخ، مع التأكيد على إدخال كافة بيانات العملاء للطلبات بالبوابة الخاصة بالأمانة بعد التفويض.

ولفت إلى أن جميع الأماكن مراقبة من قبل المراقبين بنطاق كل بلدية بالمنطقة، مؤكدًا أن الإجراء يأتي ضمن خطة الأمانة الرقابية لموسم عيد الفطر المبارك، لتطبيق الإجراءات الاحترازية.