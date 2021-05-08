تتضمن فنادق ودور سينما ومطاعم .. اعتماد ٣٢ مشروعاً تنموياً استثمارياً سياحياً في الدمام

بلادي – الرياض :
اعتمد أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير ٣٢ مشروعًا تنمويًا واستثماريًا وسياحيًا وخدميًا في الدمام، وذلك، ضمن خطة الأمانة التنموية التي تقيمها بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأوضح وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس مازن بخرجي أن المشاريع خدمية وتجارية، وتم التأكيد على ضرورة متابعة المكاتب الهندسية وما تقوم به من تصاميم وأعمال هندسية والعمل عليها وفق كود البناء السعودي في جميع مجالاته.
وبين أن المشاريع المعتمدة جاذبة بحكم موقعها على المحاور والشوارع التجارية والحيوية بالمنطقة، وتنوع أنشطتها كالأسواق التجارية التي تجمع الماركات العالمية والمطاعم ودور السينما والفنادق وقاعات الأفراح.
وأضاف أنه تم اعتماد مشاريع الخدمات البترولية ومحطات الوقود بمواصفات عالية الجودة والتصميم وبالطابع الهندسي الحديث، ومن المتوقع أن تنتهي في بداية الربع الثاني من عام ٢٠٢٢ المقبل.
ولفت إلى أن المشاريع الاستثمارية تأتي امتداداً لجهود الأمانة بالتعاون مع القطاع الخاص لتحقيق مفهوم الاستدامة المالية وإشراك القطاع الخاص في التنمية، التي ستحدث نقلة نوعية في خارطة السياحة والترفيه ونمط الحياة بالمنطقة الشرقية.
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