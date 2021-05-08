هل بودرة شراب الفاكهة تحتوي على مواد كيميائية ضارة؟ “الغذاء والدواء” تجيب

بلادي – الرياض :

ردت هيئة الغذاء والدواء على بعض الشائعات التي زعمت احتواء شراب الفاكهة على شكل البودرة على مواد كيميائية ضارة، وبالأخص فوسفات الكالسيوم.

وأوضحت أنه يتم التأكد من جميع المكونات في المادة وتقييم سلامتها ومأمونيتها، نافية أن تكون هذه المنتجات محتوية على مواد ضارة.

ونصحت بالتقليل من استهلاك هذه المشروبات، كونها تحتوي على كميات عالية من السكر ومنخفضة القيمة الغذائية.