‏”الغذاء والدواء” توضح كيفية قراءة مقادير الملح على العبوات ‏الغذائية

بلادي – الرياض :

أوضحت هيئة الغذاء والدواء كيفية قراءة مقادير الملح على ‏العبوات الغذائية، إذ تختلف الفروق في المسميات الموضحة ‏على عبوة المنتج، بحسب مقدار الملح أو الصوديوم المضاف في ‏المنتج.‏

وبيّنت الهيئة أن عبارة “غير مملح” تعني أن المنتج لا يحتوي ‏هو أو أي من مكوناته على صوديوم أو ملح مضاف، أما عبارة “خال ‏من الصوديوم”، فهي أنه لا يحتوي على أكثر من 0.005 جم من ‏الصوديوم أو ما يعادلها من الملح لكل 100جم أو لكل 100مم.

وأشارت إلى أن توصيف المنتج بأنه يحتوي على القليل جدًا من ‏الصوديوم، يعني أنه لا يحتوي على أكثر من 0.04 غرام من ‏الصوديوم أو ما يعادل ذلك من الملح لكل 100جم أو لكل 100مم.‏

وذكرت في منشورها التوعوي أن قليل الصوديوم هو الذي لا ‏يحتوي على أكثر من 0.12 غم من الصوديوم، في حين أن ‏عبارة “صوديوم أقل” تعني أن المنتج يحتوي على 25% ‏صوديوم أقل من الأغذية المشابهة.‏