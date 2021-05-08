رابط منصة ابشر وخطوات التسجيل لتسديد ديون الغارمين في المملكة السعودية 1442

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رابط منصة ابشر، تكثف البحث بشكل كبير عن رابط منصة ابشر لبدء التسجيل في خدمة فُرِجت تسديد ديون الغارمين، وذلك حسب ما أعلنت عنه الحكومة السعودية لتسديد ديون الغارمين قبل عيد الفطر المبارك، ويمكن ايضًا اضافة أموال الصدقات والزكاة لتكون اعمال خيرية في فك كرب مسلم وذلك تقربًا لله عز وجل، وقد تم تفعيل تلك الخدمة بشكل إلكتروني خوفًا على المواطنين من تفشي فيروس كورونا بينهم، وتكون عن طريق فك كرب الغارمين والغارمات والسجناء، حيث قد أعلنت الجهات المختصة أن التقديم الالكتروني على الوظائف واحدة من أهم الخطوات التي يمكن اتباعها في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد في جميع دول العالم.
رابط منصة ابشر
يمكن من خلال رابط منصة ابشر اضافة أموال الزكاة والصدقات لفك كرب الغارمات، بالإضافة إلى التقديم في وظائف الامن العام والاستعلام عن نتائج الوظائف وغيرها من الخدمات الالكترونية التي تتم من خلال منصة ابشر، على غرار ذلك فإنه من المقرر ان يكون هناك أموال كافية للتبرعات في المحفظة الالكترونية او الحساب الذي سيقوم المواطن من خلاله بدفع الاموال، حيث ان عملية الدفع تتم بشكل إلكتروني فقط.
الدخول إلى رابط منصة ابشر لفك كرب الغارمات
- أولًا قم بالدخول إلى الرابط المخصص لموقع أبشر الإلكتروني والذي يخص الكثير من الخدمات السعودية.
- قم بتسجيل الدخول داخل الموقع او قم بإنشاء حساب جديد.
- قم بكتابة الرقم السري الخاص بك في الخانة المحددة له.
- قم بالضغط على تسجيل الدخول.
- بعد الدخول إلى الصفحة الرئيسية قم بالضغط على “أشر فُرجت” لسد كرب الغارمات.
- قم بمتابعة كافة البيانات المطلوبة من رقم الهوية الشخصية واسم المواطن ورقم السحبا وغيرهم ثم الضغط على اضافة الاموال وسيصدر لك إيصال بالمبلغ المدفوع.
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