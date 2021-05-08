” في اتحاد الطائرة .. السبع رئيسا للمسئولية الاجتماعية وآل عبيد مديرا لإدارة الاعلام “

دوت الخليج- ماجد السبع – سيهات اعتمد الدكتور خالد الزغيبي رئيس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة إعادة تشكيل الإدارات واللجان العاملة بالاتحاد، حيث عين خالد بن أحمد السبع رئيسا للجنة المسئولية الاجتماعية، حيث يعد اتحاد الكرة الطائرة هو أول اتحاد في الألعاب المختلفة يقوم باستحداث لجنة المسئولية الاجتماعية.

كما عين الزميل عبد المحسن آل عبيد مديرا لإدارة الاعلام والعلاقات العامة، في الوقت الذي ضمت فيه نفس الإدارة كأعضاء الزميلين علي آل محسن ومحمد الخباز، حيث يعد الثلاثي من القامات الإعلامية التي ينتظر منها تقديم الكثير من الإضافة لإعلام اتحاد الطائرة في المستقبل القريب.

وتأتي التشكيلات الجديدة للإدارات واللجان العاملة تماشيا مع الرغبة الجادة من قبل الاتحاد السعودي الجديد للكرة الطائرة في احداث نقلة نوعية، تعيد الطائرة السعودية لسابق عهدها، وتساهم في تواجدها بدائرة المنافسة على الألقاب الإقليمية والقارية والدولية.

يعد السبع من القيادات الرياضية والإعلامية في مجالات مختلفة في هذا الوطن

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