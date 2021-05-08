” نادي الخليج يتعاون مع جمعية سيهات لاستقبال زكاة الفطر لتخفيف التزاحم عليها “

دوت الخليج – ماجد السبع – سيهات

يستعد نادي الخليج الرياضي بسيهات لاستقبال زكاة الفطر من المؤمنين، في تعاون جديد مع جمعية سيهات للخدمات الاجتماعية.

وتأتي هذه المبادرة في إطار التعاون بين الجهات المجتمعية (جمعية سيهات للخدمات الاجتماعية و نادي الخليج) و حرص العاملين على تخفيف التزاحم و توزيع نقاط إستقبال الزكاة و ضمان الاحترازات الصحية في ظل استمرار جائحة كوفيد – 19.

وسيكون النادي مفتوحاً بدءً من السبت 25 من شهر رمضان من الثانية وحتى الخامسة مساء، فيما سيكون مكتب خدمة العملاء بجمعية سيهات مفتوحاً من العاشرة صباحاً وحتى السادسة مساء ومن التاسعة حتى الثانية عشرة منتصف الليل.

رئيس مجلس ادارة جمعية سيهات الأستاذ شوقي المطرود ثمن فتح النادي لأبوابه لاستقبال الزكاة، معلقاً ” هذه الروح ليست بمستغربة على القائمين على النادي وكلانا وجدنا لخدمة المجتمع » متقدماً بشكره لإدارة النادي والعاملين فيه، آملاً من المؤمنين التعاون والالتزام بالاحترازات لنجاح عملية استقبال الفطرة.

الجذير بالذكر أن شراكة مجتمعية أُبرمت مؤخرا بين كل من جمعية سيهات للخدمات الإجتماعية ونادي الخليج الرياضي .