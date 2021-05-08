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وزارة الداخلية تدرج خدمة فرجت ضمن تطبيق أبشر أفراد الجديد، قامت وزارة الداخلية بإطلاق النسخة التجريبية من تطبيق أبشر أفراد الجديد على أجهزة الأندرويد، وتضمنت هذه النسخة عدة خدمات متاحة للأفراد والأسرة، وتتمتع بمميزات عديدة، أهمها تسجيل الدخول باستخدام البصمة مما يتيح أمان أكثر، والهوية الرقمية التي تسهل عملية الدخول في حالة نسيان الرقم الخاص ببطاقة الهوية، ويذكر أن منصة أبشر الإلكترونية تقدم حوالي 280 خدمة يستفاد منها 18.3 مليون مستفيد داخل المملكة، حيث استطاعت تذليل الكثير من الصعوبات التي يواجهها المواطن في إنجاز الخدمات.
إدراج خدمة فرجت ضمن تطبيق أبشر أفراد الجديد
أضافت وزارة الداخلية خدمة فرجت ضمن تطبيق أبشر أفراد الجديد، والتي تمكن المواطنين ميسوري الحال من سداد الدين المحكوم عليهم في قضايا مالية، وتميزت خدمة فرجت بعد إدراجها ضمن تطبيق أبشر أفراد الجديد بأنها تقوم بعرض كافة البيانات الخاصة بالحالة مثل: مدة حكم السجين، عمره، عدد أفراد أسرته، مبلغ الدين، كما يمكن للمواطن التحقق من رقم الفاتورة المدرجة في الخدمة، ونظرا لرغبة الوزارة في تسهيل أمر الإفراج عن المسجونين قامت بتوفير الخدمة عبر منصة أبشر ومنصة إحسان.
كيفية استخدام خدمة فرجت عبر منصة أبشر
يمكن للراغبين في سداد ديون المحكوم عليهم في قضايا مالية اتباع الخطوات التالية:
- الدخول إلى موقع منصة أبشر الإلكترونية.
- اختيار أيقونة خدمات، ومنها نختار خدماتي ثم المديرية العامة للجوازات.
- اختيار المنطقة والفئة التي ترغب في السداد لها.
- حفظ الرقم الخاص بالفاتورة للشخص الذي تقوم بالسداد له.
- سداد قيمة الفاتورة أو جزء منها عبر خدمة سداد المدفوعات الحكومية.
- فور وصول قيمة المبلغ لدى السلطات المعنية، سيتم الإفراج فوراً عن السجين.
- ومن الجدير بالذكر أن خدمة فرجت يستفاد منها المواطنين والمقيمين على حد سواء.
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