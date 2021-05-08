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عمر شويل - جدة من أبرز ما يبحث عنه الكثيرين هي شروط سفر السعوديين إلى دبي في أجازة العيد 1442. حيث تعد دبي ملاذًا سياحيًا عالميًا يتوافد عليه الكثيرين من كل العالم للسياحة والترفيه. كما أنها واجهة التسوق الفخم بالعالم اليوم وتضم أكبر الملاهي العالمية وبها برج خليفة أطول برج بالعالم. بجانب معالمها الهندسية الجديدة. مما جعلها ملاذًا للسعوديين في الأعياد.

شروط سفر السعوديين إلى دبي في أجازة العيد 1442

أعلنت دبي عن استقبالها لكافة السياح من كل العالم عبر مطارات دبي وفقًا لمجموعة من الشروط التي وضعتها إمارة دبي وذلك بهدف المحافظة على الصحة والسلامة العامة وهي كالآتي:

أن يكون المسافر حاصل على شهادة PCR مسحة سلبية صادرة من أحد المختبرات داخل المملكة

أن يكون المسافر حاصلًا على لقاح كورونا الموجود بالمملكة. ومعه شهادة تأكد حصوله على اللقاح أو يكون قد أصيب بالفيروس خلال الثلاث أشهر الماضية. بناء على معلومات المسافر في تطبيق توكلنا.

يستثنى من شهادة المسحة الأطفال تحت عمر 12 عام والشهادة صالحة لمدة 96 ساعة فقط من وقت الفحص

أن يحمل المسافر تطبيق COVID-19 DXB الخاص بإمارة دبي حتى تتمكن السلطات الصحية بالإمارة من متابعة المسافرين إليها.

طريقة حجز تذاكر السفر إلى دبي للسعوديين 2021

لكل السعوديين الراغبين في السفر إلى إمارة دبي لقضاء عطلة عيد الفطر المبارك بالفترة المقبلة من الحجز بالطريقة الآتية:

الدخول لموقع الخطوط الجوية السعودية

حدد أولًا وجهة المغادرة ثم مكان الوصول

حدد عدد المسافرين على متن الرحلة الواحدة واختيار نوع التذكرة

ثم حدد موعد الذهاب والنقر على go سوف يتم تحويلك بعدها لتأكيد حجزك

تظهر أمامك جميع الرحلات المتاحة بموعد سفرك

حدد الرحلة المناسبة لك وسيتم العمل بعد ذلك على تأكيد الحجز ومن ثم سداد المبلغ المستحق.

موعد السماح بالسفر الدولي للسعوديين 1442

أعلنت وزارة الداخلية عن السماح للمواطنين والمقيمين على أرض المملكة بالسفر خارج المملكة بداية من يوم 17 مايو الموافق 5 شوال وذلك للحاصلين فقط على جرعتين من اللقاح المعتمد بالمملكة. كما سيتم السفر لعدد من الوجهات حول العالم التي تم السيطرة فيها على الوباء بشكل نسبي .