نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حجز موعد مقابلة وزارة الدفاع 1442 والاستعلام عن نتائج التجنيد الموحد للقوات المسلحة في المقال التالي

عمر شويل - جدة حجز موعد مقابلة وزارة الدفاع 1442 والاستعلام عن نتائج التجنيد الموحد للقوات المسلحة، وكيفية إكمال البيانات المطلوبة وطباعة المستندات بعد الحصول على الموافقة بالقبول المبدئي، فقد كثر البحث مؤخراً عن كيفية طريقة استكمال البيانات وطباعة المستندات بالإضافة إلى حجز موعد وزارة الدفاع، وذلك من قبل الأشخاص الذين نجحوا في اجتياز القبول المبدئي للتجنيد الموحد بالقوات المسلحة في وزارة الدفاع السعودية، حيث تم إشعار الناجحين في القبول المبدئي بالتجنيد الموحد للقوات المسلحة للتسجيل عبر بوابة التسجيل الموحد التابعة لوزارة الدفاع السعودية.

حجز موعد مقابلة وزارة الدفاع 1442

بعد الدخول إلى بوابة التجنيد الموحد أو القبول الموحد التابعة لوزارة الدفاع لبدء رحلتك في استكمال البيانات، وطباعة المستندات، وحجز الموعد للقبول النهائي، يتم إدخال اسم المستخدم وهو رقم الهوية والرقم السري الذي تم تعيينه في عملية التقديم ثم تسجيل الدخول، وفي حال نسيت كلمة المرور يتم الضغط على نسيت كلمة المرور ويتم إرسال رسالة نصية إلى جوالك به رمز تفعيلي عليك إدخاله ثم الضغط على استمرار، ثم تظهر لك معلومات المتقدم يتم الضغط على حالة الطلب، لتجد رسالة بأنه قد تم ترشيحك أولياً، والآن أمامك ثلاثة خطوات الأولى إكمال البيانات والثانية حجز موعد والثالثة طباعة المستندات.

إكمال بيانات تجنيد القوات المسلحة

لكي تتمكن من تعديل البيانات بعد القبول المبدئي في تجنيد وزارة الدفاع، يتم الضغط على أكمل البيانات، مع العلم بأنه في حال لم يكن هناك اسم للعائلة يتم ترك خانتي الفخذ والقبيلة فارغتين، كما أنه أي خانة بها نجمة حمراء يجب إدخال بياناتها بشكل صحيح، وإذا لم توجد يمكنك تركها فارغة فتعبئة البيانات هنا اختيارية، مع إضافة معلومات العمل والمعلومات الدراسية وولي الأمر الأب والأم بالإضافة إلى الحالة الاجتماعية وبقية الخانات، ثم تظهر المنطقة التي تريد العمل بها، تظهر كافة مناطق المملكة عليك إختيار المنطقة المٌرادة، كما يظهر خيار إذا كنت ترغب في العمل في أي مناطق أُخرى أم لا، يتم الاختيار والضغط على حفظ والانتقال إلى الخطوة التالية للقبول النهائي في تجنيد القوات المسلحة.

حجز موعد وزارة الدفاع وطباعة المستندات

الخطوة التالية هي حجز موعد بالقوات المسلحة وطباعة المستندات التي سوف تقوم بإحضارها معك في مقابلة وزارة الدفاع، يتم إدخال موعد مقابلة وزارة الدفاع عبر إدخال مركز التجنيد المُراد إختيار موعد المقابلة فيه، لتظهر كافة المواعيد المتاحة وغير المتاحة، عليك إختيار أحد المواعيد المتاحة، ثم يتم إختيار الساعة المناسبة وبعد إختيار التاريخ والوقت المناسب للموعد يتم الضغط على حفظ، بعد ذلك سيتحتم عليك طباعة كافة المستندات المطلوبة في مسابقة وزارة الدفاع 1442 بالألوان والتي تصل إلى 10 مستندات، ثم يتم اصطحابها معك إلى مقابلة وزارة الدفاع.