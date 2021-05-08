مميزات و شروط برنامج زود الادخاري بشكل تفصيلي

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مميزات وشروط برنامج زود الادخاري بشكل تفصيلي، الإدخار أمر ضروري وهام لجميع أفراد المجتمع من الأسرة حتى الدولة، والذي يساعد الفرد عند مروره بأزمة مالية في المستقبل، لذا قام بنك التنمية الاجتماعية بإطلاق برنامج زود الادخاري، والذي يساعد الأطفال من أعمار مختلفة على الإدخار، حيث يقدم حوافز شهرية تصل إلى 15 ريال، بالإضافة إلى جوائز سحب بقيمة 100 ريال، واستطاع البرنامج جذب مشتركين من أعمار مختلفة، وقد وصل عدد هؤلاء المشتركين إلى 81 ألف مواطن ومواطنة.
مميزات برنامج زود الادخاري
يهدف برنامج زود الادخاري المقدم من بنك التنمية الاجتماعية إلى تشجيع الأطفال والكبار على إدخال أموالهم، كما يقدم حوافز شهرية لجذب الأطفال، مما يشجع على التخطيط للمستقبل بإشراف من أولياء الأمور، ومن مميزات برنامج زود الادخاري:
- العمل بنظام الاقتطاع، حيث يتم اقتطاع جزء من المال الذي يضعه المشترك لفترة محددة، وبالتالي الحصول على حوافز شهرية، وكذلك حوافز سنوية.
- برنامج زود الادخاري هو أحد البرامج التي تدعم المواطن، ولكن يختلف عن البرامج الأخرى في ترسيخ ثقافة الإدخار لدى الكبير والصغير، واستغلال هذه الأموال في المستقبل.
شروط الاشتراك في زود الادخاري
توجد عدة شروط وضعها بنك التنمية الاجتماعية يجب توافرها في المتقدمين للاشتراك في برنامج زود الادخاري، أهمها:
- أن يكون المشترك حامل للجنسبة السعودية.
- إذا كان المشترك من الأطفال، يجب أن يمتلك ولي أمره حساب نشط لدى بنك التنمية الاجتماعية.
- أن يكون عمر المشتركين من الأطفال ما بين 6 إلى 18 عام.
- يحصل المشترك على حافز شهري عندما يزيد رصيده في الإدخار بالشهر الحالي عن الشهر السابق بحوالي 15 ريال على الأقل.
- يحصل المشترك على حافز شهري بقيمة 15 ريال شهرياً لمدة 3 أعوام من تاريخ اشتراكه في البرنامج.
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