انتعاش سعر الذهب في السعودية اليوم 8 مايو 2021 ومحددات تغير سعر المعدن الأصفر

سعر الذهب في السعودية ، حيث يهتم الكثير من التجار والمستثمرين داخل المملكة العربية السعودية وخارجها بسعر المعدن الأصفر داخل المملكة باعتباره أحد طرق الاستثمار الآمن والبسيطة لكل من يمتلك رأس مال ويرغب في الاستثمار وليس لديه فكرة مشروع أو مجال لتدوير امواله فيه أو يخشوا على أموالهم من الضياع والهلاك أو غيرها من المضاربات فإنه يستثمر في الذهب باعتباره أحد طرق الاستثمار الأمن التي لا تحتاج لعناء أو علم أو خبرة، لذا فإن الاهتمام بأسعار الذهب وسوقه غير قاصر فقط على النساء والأسر التي ترغب في الذهب كحلى وزينه والتي تشتريه كنوع من الترفيه والوجاهة بل يتعدى الاهتمام بالذهب عناية المستثمرين والتجار وأصحاب رؤوس الأموال .

محددات سعر الذهب في السعودية

يتحكم في الذهب وسعره داخل المملكة العربية السعودية عدة عوامل وضوابط أهمها ما يلي:

سعر سوق الذهب العالمي حيث يتأثر سعر سوق الذهب المحلي داخل المملكة بسرعة العالمي إرتفاعًا وإنخفاضًا وتأثرت به.

كمية العرض والطلب داخل السوق السعودي، أيضًا تؤثر على أسعاره المحلية داخل المملكة.

سعر الدولار في مقابل الريال السعودي أيضًا يؤثر على سعر الذهب، فكلما ارتفع الدولار مقابل الريال زاد سعر الذهب والعكس صحيح.

سعر الذهب في السعودية اليوم

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودي الوحدة ريال سعودى دولار أمريكى اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في السعودية بتاريخ Saturday, May 08, 2021 07:45 PM بتوقيت دولة السعودية اسعار الذهب عيار 24 220.89 ريال $58.90 سعر الذهب عيار 22 202.48 ريال $53.99 اسعار الذهب عيار 21 193.28 ريال $51.54 اسعار الذهب عيار 18 165.67 ريال $44.17 سعر الذهب عيار 14 128.85 ريال $34.36 سعر الذهب عيار 12 110.44 ريال $29.45 اسعار أوقية الذهب 6,870 ريال $1,832 اسعار جنيه الذهب 1,546 ريال $412.29 اسعار كيلو الذهب 220,886 ريال $58,897

سجل سعر الذهب داخل السوق السعودي اليوم السبت الموافق ٨ مايو ٢٠٢١ الموافق ٢٦ رمضان ١٤٤٢ ارتفاعًا متأثرًا بارتفاع أسعار الذهب العالمية، حيث سجل سعر جرام الذهب من عيار ٢٤ داخل المملكة ٢٢٠.٦٤ ريال سعودي، أو ما يعادل ٥٨.٤٨ دولار أمريكي، وهذا الارتفاع يأتي بعد الارتفاع الذي سجله سعر الذهب في المملكة العربية السعودية أمس الجمعة الموافق ٧ مايو حيث بلغ بالأمس ٢١ الأكثر تداولًا داخل المملكة بسعر ١٩٣.٠٦ ريال أي ما يعادل ٥١.٤٨ دولار أمريكًا