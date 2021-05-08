يرغب الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية التعرف على كيفية دخول حساب المواطن البوابة الالكترونية 1442؟ والذي يحرص على تقديم أموال شهرية كدعم إلى الأسر الذي ينطبق عليها حساب المواطن، والتي تأثرت بما حدث في البلاد، وتعتبر من أهم البرامج التي يتم تطويرها بشكل دوري في المملكة العربية السعودية.

دخول حساب المواطن البوابة الالكترونية 1442

يوجد بعض الخطوات التي على المواطن القيام بها كوسيلة للتسجيل في حساب المواطن والحصول على العائد من خلاله، ويتم هذا من خلال الخطوات الآتية:

الدخول على حساب المواطن .

. ثم تقوم بالضغط على تسجيل حساب جديد.

ثم يتم إضافة البيانات المطلوبة مع الحرص على أن تكون البيانات صحيحة.

وذلك لأنه يتم عمل كشف إلى البيانات والتأكد من صحتها.

كذلك فإنه يجب أن يتم إضافة بيانات التابعين.

ثم الاطلاع على الشروط والأحكام قبل الموافقة عليها.

في حال إذا طلب البرنامج أن يتم إضافة مستند بحجم معين فيجب القيام بذلك.

ثم تقوم بالضغط على كلمة تسجيل.

متطلبات التسجيل في حساب المواطن

يوجد العديد من المتطلبات مثل البيانات والأوراق المطلوبة بغرض التسجيل في حساب المواطن، والتي يجب أن تكون صحيحة بناء على الأوراق المسجل بها البيانات، وإذا كانت البيانات غير صحيحة فإن هذا يكون سبب في رفض التسجيل، وتتمثل هذه المتطلبات فيما يلي:

كتابة بيانات الهوية الوطنية.

إدخال بيانات كرت العائلة.

إضافة معلومات حول العمل.

تحديد الراتب الذي يحصل عليه المواطن.

تحديد دخل الزوجة إذا كانت تعمل.

بيانات الحساب البنكي والذي يجب أن يكون نشط.

تقديم بطاقة الأحوال بالنسبة إلى الموظف في القطاع الخاص والقطاع العام والموظف الحكومي.

لا يجب أن يكون الراتب أكثر من عشرين ألف ريال.

لقد عرضنا لكم بشكل مفصل طريقة دخول حساب المواطن البوابة الالكترونية 1442 والبيانات التي يجب إدخالها كوسيلة لتأكيد التسجيل في حساب المواطن.