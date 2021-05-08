نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تأجيل الأقساط مصرف الراجحي مع تمويل شخصي جديد وبفترات سداد مرنه في المقال التالي

عمر شويل - جدة تأجيل الأقساط مصرف الراجحي من اهم التمويلات التي اعلن عنها المصرف والذي تم الإعلان عنه عبر صفحه المصرف الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما اعلن المصرف أيضا حديثا عبر صفحته عن تمويل شخصي بدون رسوم إدارية والحصول عليه بكل سهوله واعلن عن عروض بطاقات مصرف الراجحي والاستمتاع بخصومات تصل 50% لدي محلات الحلويات، وسوف نقوم الآن بشرح وتوضيح التمويل الشخصي وتأجيل الأقساط بالتفصيل من خلال المقالة الأتية.

تأجيل الأقساط مصرف الراجحي

يعمل المصرف علي منح عملائه بخدمه من يرغب في تمويل شخصي جديد يساوي مجموع الأقساط المدفوعة والتي تكون خلال كل سنه خلال فتره العقد ويمكن أيضا أن يكون هذا العقد لتمويل شخصي واحد أو متعدد، كما اعلن المصرف أيضا عن معدل النسبة السنوي ومعدل الخصم وتكون فيه القيمة الحالية لجميع الأقساط والدفعات المستحقة الأخري عليه والتي تمثل إجمالي ما تم سداده.

مميزات التمويل الشخصي بتأجيل الأقساط

كما اعلن المصرف عن المميزات الخاصة بالمنتج والتي سوف نوضحها لكم من خلال الأتي:

الدفع المسبق و الفوري لجميع الأقساط المطلوبة.

التمويل متوافق مع الشريعة الإسلامية وضوابطها.

فترات سداد سهله ومرنه وقد تصل مدتها إلي 60 شهر.

معدل النسبة السنوي الخاص يبدأ من 7.42%.

الرسوم الإدارية بقيمه 1% أو 5000 ريال أو الأقل فيهما.

شروط تأجيل الأقساط

كما اعلن المصرف عن عده شروط يجب توافرها للحصول علي التمويل بكل سهوله وهي كالاتي:

يمكن الحصول علي التمويل خلال 12 شهر وبعد تسديد 20% من التمويل الحالي.

تمويل سداد الأقساط يمكن استخدامه مقابل عقود التمويل الشخصي.

يمكن للعملاء السعوديين وغير السعوديين الذين لديهم عقود تمويل شخصيه وتكون نشطه.

كيفيه الحصول علي تأجيل الأقساط

اعلن المصرف عن طريقه وكيفيه الحصول علي التمويل وعلي القنوات التي يمكن أيضا الحصول عليه من خلالها والتي نوضحها لكم من خلال الأتي:

يمكن التقديم عبر الراجحي موبايل.

عن طريق زياره احد فروع المصرف بالمملكة.

يمكن الاتصال علي الرقم الخاص وهو 920003344.

يمكن التقديم الكترونيا عبر اتباع الخطوات الأتية: