بالخطوات كيفية الحصول على قرض الضمان الاجتماعي بتقسيط شهري

قروض الضمان الاجتماعي 2021 شهدت الآونة الأخيرة تزايد في عمليات البحث من قبل المواطنين في المملكة العربية السعودية حول الضمان الاجتماعي وخطوات الحصول عليه، ويتم تقديم القروض تحت إشراف الحكومة السعودية خاصة بعد إعلان الضمان الاجتماعي من خلال صفحته الرسمية عبر موقع “تويتر” عن تقديم قروض ميسرة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقد أوضح الضمان الاجتماعي أنه هناك شروط يجب أن تتوافر في من يرغب في التقديم على طلب الحصول على القرض، ويتم تقسيط المبلغ على مدار فترة محددة بمبلغ 400 ريال سعودي في كل شهر، ونعرض من خلال هذا المقال خطوات حصول على قرض الضمان الاجتماعي ورابط الضمان الاجتماعي والشروط التي فُرضت.

اتفاقية مكتب الضمان الاجتماعي بالمنطقة الشرقية:

أعلن مكتب الضمان الاجتماعي عن المراحل التي تسعى الحكومة فيها لتحقيق رؤية المملكة في 2030، ولتحقيق أهدافها تم الإعلان عن اتفاقية مكتب الضمان الاجتماعي بالمنطقة التي تم إبرامها مع صندوق أجدي التنموي، علماً بأن الهدف الأساسي من هذه الاتفاقية هي تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومن ضمن أهداف الاتفاقية:

تحقيق الاكتفاء المادي

تحسين الحالة الاقتصادية للبلاد خاصة في ظل الظروف الحالية التي تمر بها.

تحسين مستوى المعيشة لمستفيد الضمان الاجتماعي.

خطوات الحصول على قروض الضمان الاجتماعي:

يقوم الشخص المستفيد بالدخول على الرابط الرسمي للضمان الاجتماعي يقوم المستفيد بتسجيل الدخول التأكد من إدخال اسم المستخدم ورقم الهوية التأكد من إدخال كلمة المرور بشكل صحيح الضغط على أبفونة دخول اختيار أيقونة قرض الضمان الاجتماعي يتم تقديم الطلب الخاص بالحصول على القرض يقوم المستفيد بتعبئة البيانات المطلوبة عند الدخول

الشروط التي يجب توافرها عند التقديم:

أن يكون الشخص المتقدم للحصول على قرض الضمان الاجتماعي سعودي الجنسية

أكد الضمان الاجتماعي على ضرورة أن يكون الشخص المستفيد مقيم في المنطقة الشرقية

أقساط القرض المقدم لمستفيدي الضمان الاجتماعي ميسرة وسهلة لا تتجاوز 400 ريال سعودي شهرياً.

الضمان الاجتماعي يرد على تساؤلات المواطنين:

ومن الجدير بالذكر أنه في الآونة الأخيرة بعد الإعلان عن الاتفاقية التي تمت مع صندوق أجدي التنموي لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فجاء إحدى التساؤلات تضم ترحيب هائل بفكرة القرض ولكن جاء تساؤل يشير إلى “لما لا يسري هذا القرض على كافة أنحاء المملكة العربية السعودية”، وجاء رد الضمان الاجتماعي أنه سوف يتم دراسة الفكرة وأكد على أنه لن يتم للشخص المستفيد الحصول على القرض إلا في حالة التأكد من توافر كافة الشروط المطلوبة.

أنواع قروض الضمان الاجتماعي:

تختلف الفئات المستفيدة من قروض الضمان وذلك حسب نوع القرض، حيث تعددت أنواع القروض التي يمكن الاستفادة منها وكل نوع له الشروط الخاصة به، ومن ضمن هذه القروض: