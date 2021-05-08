حصلوا على اللقاح ولم تتغير الحالة لـ “محصن جرعة أولى” رغم مضي 14 يوماً.. “توكلنا” يرد

بلادي – الرياض :

استفسر عدد من المواطنين والمقيمين الذين تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا، عن سبب عدم تغير الحالة إلى “محصن جرعة أولى” رغم مضي أكثر من 14 يومًا على تلقي اللقاح.

ورداً على التساؤلات العديدة حول الأمر، قال حساب خدمة المستفيدين التابع لتطبيق “توكلنا” إن بيانات التحصين ترسل من وزارة الصحة وتظهر في توكلنا، مطالباً من لم تتغير حالته بالتواصل مع وزارة الصحة لكي يتم إرسال بيانات التحصين إلى توكلنا.

وكان تطبيق “توكلنا” أوضح في وقت سابق أن الحالة الصحية “محصّن جرعة أولى” (أخضر غامق)، تظهر في التطبيق لمن لم يصب بالفيروس مسبقا وأكمل 14 يوماً بعد أخذ الجرعة الأولى من اللقاح.

وأشار إلى أن حالة “محصّن جرعة أولى” تستمر لمدة 180 يومًا من تاريخ أخذ الجرعة ما لم يتم إكمال الجرعات أو تثبت الإصابة وذلك حسب تعليمات وزارة الصحة.