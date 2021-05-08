بلادي – الرياض :
استفسر عدد من المواطنين والمقيمين الذين تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا، عن سبب عدم تغير الحالة إلى “محصن جرعة أولى” رغم مضي أكثر من 14 يومًا على تلقي اللقاح.
ورداً على التساؤلات العديدة حول الأمر، قال حساب خدمة المستفيدين التابع لتطبيق “توكلنا” إن بيانات التحصين ترسل من وزارة الصحة وتظهر في توكلنا، مطالباً من لم تتغير حالته بالتواصل مع وزارة الصحة لكي يتم إرسال بيانات التحصين إلى توكلنا.
وكان تطبيق “توكلنا” أوضح في وقت سابق أن الحالة الصحية “محصّن جرعة أولى” (أخضر غامق)، تظهر في التطبيق لمن لم يصب بالفيروس مسبقا وأكمل 14 يوماً بعد أخذ الجرعة الأولى من اللقاح.
وأشار إلى أن حالة “محصّن جرعة أولى” تستمر لمدة 180 يومًا من تاريخ أخذ الجرعة ما لم يتم إكمال الجرعات أو تثبت الإصابة وذلك حسب تعليمات وزارة الصحة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حصلوا على اللقاح ولم تتغير الحالة لـ “محصن جرعة أولى” رغم مضي 14 يوماً.. “توكلنا” يرد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.