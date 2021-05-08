“الدفاع المدني”: العثور على لغم أرضي بأحد أودية جازان وإبطال مفعوله دون إصابات

بلادي – الرياض :

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم السبت، العثور على لغم أرضي في أحد الأودية بجازان.

وأكد المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، العقيد محمد بن يحيى الغامدي، أن الدفاع المدني بمحافظة الطوال تلقى بلاغًا بشأن العثور على لغم أرضي بأحد الأودية، جرفته سيول منقولة من الأراضي اليمنية إلى المملكة.

وأوضح أنه على الفور انتقلت جهات الاختصاص إلى الموقع واتخذت كافة الإجراءات الأمنية اللازمة، وقامت بإبطاله دون وقوع إصابات أو أضرار.