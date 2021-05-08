خادم الحرمين الشريفين يأمر بترقية عدد من أعضاء النيابة العامة

بلادي – الرياض :
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمراً ملكياً بترقية عدد من أصحاب الفضيلة أعضاء النيابة العامة ، على سلك أعضاء النيابة العامة.
وثمَّن النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، صدور الأمر الملكي، مؤكداً أنه يأتي في إطار دعم خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين للنيابة العامة، وعنايتهما بتعزيز مبدأ الكفاية الشاملة لجميع احتياجاتها، ومن بينها تحفيز المنظومة الإدارية بما يسهم في أن تقوم بواجباتها على الوجه الأكمل.
وحثَّ النائب العام منسوبي النيابة العامة على مضاعفة الجهود، وأن يكونوا عند حسن ظن القيادة الرشيدة والمجتمع بهم.
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