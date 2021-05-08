بلادي – الرياض :
تساءل وزير الدولة للشؤون الخارجية، عادل الجبير، هل سيعترف أولئك الذين اتهموا المملكة في قضية اختراق هاتف مؤسس “أمازون” جيف بيزوس بخطئهم، بعد ظهور الحقيقة التي أكدت عدم علاقتها بالأمر؟.
وأضاف الجبير أن المملكة أكدت حينها أنها لا علاقة لها بالمزاعم التي نُسبت إليها، مضيفاً: “هل سيعترفون للحفاظ على مصداقيتهم؟ أم سيحذفون تغريداتهم لاخفاء الحقيقة؟”.
وكان الجبير قد وصف الاتهامات في وقت سابق بالهراء، مشددا على أن القصة استندت إلى ادعاءات كاذبة دون أدلة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد ظهور حقيقة اختراق هاتف مؤسس أمازون.. الجبير: هل سيعترف من اتهموا المملكة بخطئهم للحفاظ على مصداقيتهم؟ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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