مع اقتراب رفع تعليق السفر.. “الجوازات” توجه عدة نصائح للمسافرين

بلادي – الرياض :

قدمت المديرية العامة للجوازات، نصائحها للأشخاص الذين يرغبون في السفر مع اقتراب رفع التعليق خلال الأيام القليلة المقبلة، وتحديدًا في الخامس من شوال.

وشددت على ضرورة وضوح بيانات جواز السفر، سواء على مستوى الاسم أو صورة صاحب الجواز، بالإضافة إلى خلوه من أي تلف.

وأكدت ضرورة أن تكون المهلة المتبقية على انتهاء صلاحية الجواز أكثر من 3 أشهر للمسافرين إلى دول عربية، وأكثر من 6 أشهر للدول الأخرى.

وأوضحت أهمية التأكد من اشتراطات الدولة المراد السفر إليها في حال طلب تأشيرة دخول، بالإضافة إلى التأكد من الاشتراطات الصحية الخاصة بها، وإصدار تصاريح السفر اللازمة.

ونوهت الجوازات أن السفر بالهوية الوطنية لدول الخليج لا يزال معلقاً، كما أن سجل الأسرة وثيقة إثبات للتابعين داخل المملكة ولا تمكن حاملها من السفر لدول الخليج.