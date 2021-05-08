إحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من الحشيش والقات.. والقبض على 41 متورطًا

بلادي – الرياض :

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم السبت، إحباط محاولة لتهريب المخدرات بمنطقتي نجران وجازان.

وأكد المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد مسفر بن غنام القريني، أنه تم ضبط 802 كيلوجرام من الحشيش المخدر، بالإضافة إلى ضبط 25.4 طن من القات المخدر.

وذكر أنه تم القبض على المتورطين في عملية تهريب الحشيش بمنطقتي جازان ونجران، وعددهم 25 شخصًا، بينهم 14 من الجنسية اليمنية و4 من الجنسية الإثيوبية و3 مواطنين و2 من الجنسية الصومالية و2 من الجنسية الباكستانية، واتخاذ كافة الإجراءات النظامية وتسليمهم لجهات الاختصاص.

وأضاف أن عدة عمليات أمنية أخرى لرجال حرس الحدود تمكنت من ضبط 25.4 طن من مادة القات المخدر بمنطقة جازان، والقبض على المتورطين فيها، وعددهم 16 شخصًا جميعهم من الجنسية اليمنية.