كم تبقى على حساب المواطن لنزول الدفعة 42

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عمر شويل - جدة يتساءل العديد من المستفيدين كم تبقى على حساب المواطن لنزول الدفعة الجديدة، وقد أعلن حساب المواطن عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر عن موعد صدور الدفعة 42 والتي ينتظر الجميع نزولها خلال هذا الشهر، كما أعلن ناصر القحطاني المتحدث الرسمي باسم الحساب عن حصول حساب المواطن على لقب بطل للقمة العالمية لمجتمع المعلومات WSIS فيما يتعلق بمسار الحكومة الإلكترونية، ومن الجدير بالذكر أن الحساب قدم العديد من الخدمات للمستفيدين من أبناء الشعب السعودي المستحقين للدعم منذ بداية انطلاقه وحتى يومنا هذا.

كم تبقى على حساب المواطن الدفعة 42

تم الإعلان عبر الصفحة الرسمية للحساب على موقع التواصل الاجتماعي تويتر يوم السابع والعشرين من أبريل عن ظهور نتائج الأهلية للدفعة 42 لشهر مايو 2021، ثم أعلن في الرابع من مايو الجاري عن موعد إيداع الدفعة 42 والذي سيوافق يوم العاشر من مايو 2021م، أي في يوم 28 من شهر رمضان المبارك لعام 1442هـ.

يتلهف العديد من المستفيدين كل شهر لمعرفة موعد نزول الدفعة الجديدة كما يبحث العديد عن نتائج الأهلية التي تصدر قبل صدور الدفعة الأمر الذي يوضح ما إذا كان الفرد مازال يستحق الدعم أم لا، وقد تسقط الأهلية عن بعض المستفيدين نتيجة عدم استكمال بعض البيانات المطلوبة أو نتيجة عدم تحديث بياناتهم في الحساب، وقد حذر حساب المواطن عبر الصفحة الرسمية على موقع تويتر من عدم تحديث البيانات لأنها تؤدي إلى إلغاء حساب صاحبها، ولا يمكن إعادته مرة أخرى خاصة وأن التسجيل في حساب المواطن متوقف منذ ما يقارب العام.

الكثير من أبناء الشعب السعودي ممن يرو أنهم مستحقين للدعم يطالبون باستمرار بإعادة فتح التسجيل متسائلين عن سبب تعليق التسجيل على رغم من أن الحساب قد تم إنشاؤه لتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين السعوديين من أصحاب الدخل المنخفض، وقد وفر الحساب خدمة صوتك مسموع للاستماع لشكاوي المواطنين وتصل آلاف المكالمات الهاتفية والاستفسارات إلى الحساب شهرياً ويتم التعامل معها.

كيف تتجنب وقف حساب المواطن الخاص بك؟

لكي تتجنب إيقاف حسابك يتوجب عليك تصحيح بياناتك وتقديم الاعتراض خلال المدة المحددة ب 90 يوماً، ويمكنك الاطلاع على مقال سابق عن كيفية تحديث حساب المواطن وأيضاً طريقة استعادة كلمة السر في حالة فقدانها.