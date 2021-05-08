نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قسط تمويلك بدون كفيل ولا تحويل الراتب علي 5 سنوات بشروط ميسرة وأقل راتب في المقال التالي
قسط تمويلك بدون كفيل ولا تحويل الراتب علي 5 سنوات أحد العروض التمويلية التي توفرها الشركة السعودية للتمويل للمواطنين السعوديين وغير السعوديين أيضاً وذلك من خلال شروط ميسرة وغير معقدة ومتطلبات سهلة وبسيطة لاستكمال الطلب كما توفر الشركة من خلال هذا العرض التمويلي مبالغ مالية كبيرة يمكن أن تلبي كافة الاحتياجات المالية والشرائية للأفراد من كافة الشرائح الاقتصادية والاجتماعية في المملكة العربية السعودية ، وتعتبر الشركة السعودية للتمويل من أوائل الشركات الرائدة في مجال التمويل بالمملكة والتي قد أدركت حاجة السوق السعودي لمنتجات تمويلية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وبتسهيلات عديدة.
قسط تمويلك بدون كفيل ولا تحويل الراتب من الشركة السعودية
تقدم الشركة السعودية تمويل شخصي نقدى فورى بدون كفيل ولا تحويل الراتب وبالتقسيط حتي 5 سنوات بالإضافة إلى تسهيلات عديدة وإمتيازات متنوعة يمكن أن يستفيد بها العميل عند التقدم بطلب للحصول على تمويل الشركات السعودية ، ومن خلال موقع ثقفني سوف نوضح لك عزيزي القارئ في هذا المقال تلك المميزات التي يمكن أن يحصل عليها المواطن عند طلب عرض قسط تمويلك بدون كفيل ولا تحويل الراتب علي 5 سنوات من الشركة السعودية للتمويل.
- منتج قامت الشركة السعودية بتصميمه ليكون متوافق مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة.
- يمكن للأفراد داخل المملكة العربية السعودية الاستفادة من هذا المنتج بأقل راتب شهري وبدون الحاجة إلى تحويل الراتب.
- تقدم الشركة السعودية للتمويل المنتج بمبالغ تمويلية كبيرة يمكن أن تصل حتي نصف مليون ريال سعودي.
- يمكن للعميل الحصول من خلال هذا العرض التمويلي علي مبالغ مالية تصل حتي 100 ألف ريال سعودي بدون الحاجة إلى وجود كفيل أو ضامن.
- يتميز تمويل الشركة السعودية بهامش ربح تنافسي.
- توفر الشركة للعملاء فرصة السداد المبكر لمبلغ التمويل في أي وقت.
- خيارات للسداد عديدة وأقساط شهرية مجدولة وميسرة تتناسب مع الراتب الشهري للعميل وتصل حتي 5 سنوات.
- نسبة استقطاع تصل حتي 60%.
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