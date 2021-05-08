نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحصول على قرض من الضمان الاجتماعي بقسط شهري 400 ريال عبر بنك التنمية الاجتماعية تعرف على الشروط والتقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة الحصول على قرض الضمان الاجتماعي بقسط شهري 400 ريال سعودي تختلف حسب نوع القرض الذي ترغب فيه وستقدم عليه، وهذه القروض يقدمها الضمان الاجتماعي لكل المواطنين، من أجل سد حاجتهم، ومساعدة الفقراء في إنهاء حوائجهم، ومساعدة الأرامل والمطلقات، بل وتجهيز العرائس وتجهيز فرش العروسة، وغيرها من هذه المساعدات التي يمكن القيام بها من خلال حصولك على قرض الضمان الاجتماعي عبر بنك التنمية الاجتماعية.

أنواع قروض بنك الضمان الاجتماعي

يوفر بنك الضمان الاجتماعي العديد من القروض التي يمكن لأي شخص أن يقدم فيها ويحصل عليها، ومنها قرض الضمان الاجتماعي للمطلقات، وقرض الضمان الاجتماعي للأرامل، وكذلك قرض الشباب الذي يقدم من أجل مساعدة الشباب على مواجهة ظروف الحياة الصعبة، لذلك يمكن القول بأن الضمان الاجتماعي يعد واحداً من أكثر وأفضل المؤسسات التي تسعى لتوفير كافة احتياجات المستفيدين من ذلك الضمان، وخاصة في المملكة العربية السعودية.

وقد تم الاتفاق بين صندوق القروض التنموية (اجدي) ومكتب الضمان الاجتماعي عن وجود فرصة قروض تنموية ميسرة لكل راغب، مقابل قسط شهري تبلغ قيمته 400 ريال سعودي خلال العام الواحد المتفق عليه، ويعد الهدف الأساسي لتلك القروض هو تقديم يد العون والمساعدة للفئات التي تصنف أنها أكثر احتياجا.

شروط قرض الضمان الاجتماعي

هناك بعض الشروط التي يجب مراعاتها وتوافرها أثناء تقديم أي شخص على الاستفادة من قرض الضمان الاجتماعي، مع العلم أن تلك القروض تهدف إلى تمويل الراغبين بصورة سريعة وميسرة دون وجود أي مشاكل، وفيما يلي سنوضح أهم الشروط التي يمكن من خلالها تحقيق الاستفادة من هذه القروض:

يجب أن يتم التأكد من التسجيل الصحيح للمتقدم بهدف طلب القرض بالضمان الاجتماعي ومن ثم استحقاقه.

تعتبر أقساط القرض المقدم لكل من مستفيدي الضمان ميسرة وسهلة، ولا يمكنها أن تتجاوز 400 ريال كحد أقصى شهريًّا.

يجب على الشخص المتقدم من أجل الاستفادة من قروض الضمان الاجتماعي أن يكون سعودي الجنسية.

كذلك يجب على المتقدم أن يكون صاحب محل إقامة ثابت داخل المملكة العربية السعودية، بحيث لا يكون ساكنًا بمكان يأخذه إيجارًا.

طريقة التقديم على قروض الضمان الاجتماعي

يمكن التقديم على قرض الضمان الاجتماعي من خلال مجموعة من الخطوات نوضحها بالتفصيل.