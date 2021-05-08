نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل عروض الراجحي والمجدوعي سيارات شانجان تقسيط أقل من 2000 ريال شهري في المقال التالي
يقدم بنك الراجحي بالاشتراك مع شركة المجدوعي عروض خاصة بالتقسيط سيارات شانجان بقسط صغير وبسيط يصل لـ 2000 ريال سعودي شهري، وهذا العرض جيد جدًا مع هذه السيارة الصينية التي أثبتت كفاءتها على الطرق السعودية لما تتحمله من ظروف مع قوتها كسيارة حديثة.
كيفية الحصول على عروض الراجحي والمجدوعي سيارات شانجان تقسيط أقل من 2000 ريال شهري
هناك عرضين العرض الأول على سيارات شانجان جميع الفئات بنظام تحويل الراتب وهذا له شرح خاص به، وهناك عرض ثاني تأجير السيارات تقسيطي بدون تحويل الراتب وسنشرحه ونضرب لكم الأمثلة. كما يمكنكم التعرف على عروض تقسيط الراجحي والوعلان هيونداي أقل من 2000 ريال.
عروض الراجحي والمجدوعي سيارات شانجان تقسيط أقل من 2000 ريال شهري تحويل راتب
- دفعة أولى%0.
- رسوم ادارية 0.50%.
- قسط شهري منخفض.
- الدفعة الأخيرة حتى%30.
- المدة 60 شهر.
- معدل النسبة السنوي شاملة التأمين يبدأ من 9.61%.
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مثال 1 : تأجير بتحويل راتب
نوع التمويل مبلغ التمويل مدة التأجير معدل النسبة السنوي القسط الشهري دفعة التملك سيارة 75,000 ريال 5 سنوات 9.61% 1,260 ريال 22,500 ريال
عروض الراجحي والمجدوعي سيارات شانجان تقسيط أقل من 2000 ريال شهري بدون تحويل راتب
- دفعة أولى تبدأ من%10 .
- رسوم ادارية 0.50%.
- قسط شهري منخفض.
- الدفعة الأخيرة حتى %25.
- المدة 60 شهر .
- معدل النسبة السنوي شاملة التأمين يبدأ من11.44%.
مثال2 : تأجير بدون تحويل راتب
|نوع التمويل
|مبلغ التمويل
|الدفعة الاولى
|مدة التأجير
|معدل النسبة السنوي
|القسط الشهري
|دفعة التملك
|سيارة
|75,000 ريال
|7,500 ريال
|5 سنوات
|11.44%
|1,220 ريال
|18,750 ريال
مثال 3 : تأجير بسعر سيارة مختلف
|نوع التمويل
|مبلغ التمويل
|مدة التأجير
|معدل النسبة السنوي
|القسط الشهري
|دفعة التملك
|سيارة
|90,000 ريال
|5 سنوات
|9.55%
|1,509 ريال
|27,000 ريال
كيفية التسجيل والتقديم عروض شانجان والراجحي والمجدوعي
- تفضل بزيارة أقرب فرع إليك من فروع مصرف الراجحي او زيارة احدى معارض المجدوعي..
- الاتصال على الرقم 8001241222.
- التقديم من خلال الموقع الإلكتروني الموقع الرسمي لـ بنك الراجحي.
الشروط والأحكام
تطبق الشروط والاحكام لمصرف الراجحي، ويسري حتى تاريخ 31مايو 2021 او حتى نفاذ الكمية ايهما أسبق، وقد تختلف المواصفات للسيارة المعروضة والصورة لغرض الدعاية فقط، وعليك أن تعلم *المصرف خاضع لرقابة وإشراف البنك المركزي السعودي
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